¡Con el niño no! Argentina se burla de la peor manera del Chicha Sánchez y lo dejan en ridículo ante el mundo

Las burlas de Argentina a México siguen saliendo luego de la eliminación de los aztecas del Mundial Sub-20 y uno de los blancos es el jugador de los Tigres, Diego Sánchez, más conocido como Chicha, quien fue víctima de un enorme ridículo por parte de los elementos albicelestes.

Durante la fase de grupos del torneo y luego que México aseguró su lugar en octavos de final, se vio en redes sociales un video del Chicha Sánchez bailando de manera peculiar, baile que fue replicado por un jugador argentino en su vestuario luego de vencer 2-0 a los aztecas.

La burla directa al Chicha Sánchez

Los festejos de Argentina Sub-20 empezaron en el terreno de juego, en donde con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, avanzaron a las semifinales del torneo, en donde se enfrentarán ante Colombia por el pase a la gran final.

Ya en el vestuario, los futbolistas sudamericanos sacaron una bocina y empezaron a imitar el baile del Chicha Sánchez, siendo uno más de los festejos en tono de burla para la Selección Mexicana Sub-20, que se va del torneo con una victorias, dos empates y una derrota.

Las mofas incluyeron palabras a los medios de comunicación, poner la canción del Chavo del 8 cuando salían del estadio tras el partido, así como su entrenador haciendo un gesto con la mano, mandando a callar a los mexicanos.

¿Quién es el Chicha Sánchez?

Diego Sánchez es un jugador de 20 años que pertenece a los Tigres de la UANL, equipo que felicitó a su elemento por su destaca participación en el Mundial Sub-20. Le dicen Chicha por Chicharo, por ser pequeño. El jugador mide 1.55 metros.

"Diego Sánchez ingresó de cambio al minuto 63, en el duelo de México ante Argentina, en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 en Chile. ¡Estamos orgullosos de ti, ‘Chicha’!“.

El 17 de marzo de 2024 debutó en la Liga MX con los Tigres, club al que llegó luego de probar suerte en algunas escuadras de Estados Unidos.

México no vence a Argentina en el Mundial Sub-20 desde 2007

El técnico de Argentina y sus pupilos vencieron por tercera vez a México en un Mundial Sub-20, dejando fuera al Tricolor en los cuartos de final por un marcador de 2-0 después de 90 minutos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Los mexicanos y argentinos se han enfrentado en cuatro ocasiones en este torneo juvenil, en 1999, 2007, 2011 y 2025; lamentablemente, la balanza se inclina un poco más para la Albiceleste con el marcador de esta tarde, pues los centroamericanos suman tres victorias sobre solo una de México.

Desde el 2007, la Selección Mexicana no puede derrotar a Argentina en la Copa del Mundo Sub-20; en esa ocasión, Argentina venció 1-0 a México para avanzar a las semifinales de la competencia, la cual se llevó a cabo en Canadá. En esa edición los argentinos terminaron siendo campeones con Sergio Agüero como su mejor futbolista.

