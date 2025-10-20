Chicha Sánchez se gana su lugar en Tigres; el mensaje que afianza en la Liga MX a la joya mexicana

No solamente Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel dejaron grandes sensaciones en el Mundial Sub-20, pues el torneo sirvió para poner a Diego Chicha Sánchez en el panorama de la Liga MX, tanto, que está teniendo un rol protagónico y recibió un emotivo mensaje de Fernando Gorriarán.

El mediocampista uruguayo, quien es uno de los referentes de los Tigres, dio un gran discurso para motivar al Chicha Sánchez, quien llegó bien valorado a la plantilla felina luego de sus grandes actuaciones en el certamen.

“Con la libertad que estás jugando con la selección, con la libertad y alegría que tienes, así tienes que jugar hoy. Tienes la confianza de todos, si la pierdes no pasa nada porque tienes a 10 más atrás que van a correr por ti. Encara, pásala, pero disfrútalo”, dijo el jugador.

Las palabras de Fernando Gorriarán para el joven futbolista mexicano sin duda que serán de gran aliento y que le servirán para ganarse un lugar en el 11 inicial semana tras semana, además que para el Torneo Apertura 2025 se perfila como uno de los jugadores abajo de 23 años más destacados y que ayuda a Tigres con la regla de menores de la Liga MX.

Tigres vence a Necaxa en duelo lleno de goles

El argentino Juan Brunetta hizo un triplete en la victoria de Tigres por 5-3 sobre el Necaxa en el Estadio Universitario, sede de encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, la cual comenzó con muchos goles.

El colombiano Diber Cambindo puso al frente a los Rayos al minuto 18, pero Juan Brunetta apareció al 24′ para emparejar los cartones y al 36′ marcó de nueva cuenta para que los de la UANL le dieran la vuelta a los hidrocálidos en el Volcán.

Diber Cambindo consiguió el tanto de la igualada para el Necaxa justo antes del descanso (46′), pero tres minutos más tarde, todavía en la compensación, Juan Brunetta logró su hat-trick y el 3-2 para Tigres.

El argentino Ángel Correa hizo el cuarto gol de los universitarios al minuto 63 y al 72′ Ricardo Monreal consiguió el tercero de los Rayos. Diego Lainez puso cifras definitivas con un remate de cabeza al 88′.

