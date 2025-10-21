América sigue en descenso, pero Ramón Juárez salva al equipo con un cabezazo; resumen, goles y resultado

Las Águilas del América siguen demostrando que su nivel va a la bajo, pero gracias a un gol de Ramón Juárez al 98′ los de Coapa sufrieron, pero vencieron a uno de los peores equipo del campeonato como lo es el Puebla. El conjunto americanista no pasa por su mejor momento, pero con este resultado lograron su pase a la Liguilla y recuperaron el subliderato general.

El gol del empate fue obra de Brian Rodríguez, quien por la vía del penalti se hizo presente al minuto 67. Por parte de la visita, Emiliano Gómez abrió la pizarra al 52′. El América tuvo un cierre encima del Puebla, pero tuvo que aparecer Ramón Juárez para volverle a demostrar a Jardine que quiere la titularidad.

El próximo encuentro de las Águilas será ante Mazatlán el viernes en punto de las 21:00 horas. Mientras que La Franja se verá las caras ante los Bravos de Juárez en el Olímpico Benito Juárez.

El América terminó el encuentro con un hombre de más por la expulsión de Raúl Castillo al minuto 92. Ni con eso, los de André Jardine podían sacar los tres puntos, pero el canterano azulcrema se alzó en el aíre y de cabeza marcó el 2-1 definitivo.

¡Entró, anotó y ganó el partido! 🫡🔥



Ramón Juárez, un verdadero #ÁguilaDesdeLaCuna 🦅

¡El cobro de Brian Rodríguez! ⚽️⚡️

Este equipo lo buscó, lo construyó y logró poner el primero de la noche a favor del 🔵⚪️.



¡Aquí no se deja de pelear, equipo! Así fue el gol de nuestro Emiliano Gómez 🔥

Cruz Azul deja ir el triunfo y la calificación de último minuto

La Máquina pudo calificar a la siguiente ronda desde este martes, pero al final dejó ir la victoria y el Necaxa le empató de último minuto con un gol de Agustín Palavecino al 94′.

Cuando parecía que los dirigidos por Nicolás Larcamón se llevarían el triunfo, los Rayos decidieron alargar su agonía de concretar su boleto a la siguiente ronda, así como ya lo hicieron Toluca y América.

Ahora, el Cruz Azul se tendrá que esperar al fin de semana para intentar vencer al Monterrey y así meterse a la Fiesta Grande. Los Rayados también están en búsqueda de terminar de la mejor manera el campeonato para cerrar en casa los partidos de la Liguilla.