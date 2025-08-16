Brian Rodríguez no se va del América y este es su millonario nuevo sueldo con las Águilas

La novela entre el futbolista uruguayo Brian Rodríguez y el Club América por fin llegó a su final luego de semanas de rumores, negociaciones, estira y afloja, pues aceptó una oferta de renovación por parte del cuadro azulcrema.

Pese al interés de clubes de Arabia Saudita, e incluso rumores que lo ponían en el Inter Miami de la MLS, el futuro del delantero celeste será en Coapa, en donde se convertirá en uno de los mejores pagados.

Según reportes de medios nacionales, Brian Rodríguez extendió su contrato hasta 2029 con el América y con un incrementó del 30 por cuento en su sueldo, ingresando cerca de dos millones de dólares anuales.

“El Club América negocia renovar a Brian Rodríguez hasta 2029, con un aumento del 30 por ciento en su salario, asegurando al delantero uruguayo como pieza clave a largo plazo”, reporta Récord.

El sueldo de Brian Rodríguez con el América

Según con salary sport, el sueldo que Brian Rodríguez tenía con el América era de 522,310 pesos semanales, que se acercan a los 27.1 millones de pesos anuales, que en dólares era aproximadamente de 1,457,000.

Con la renovación, el sueldo en dólares del Rayito será cercano a los 1,894,100 dólares, estando muy cerca de los dos millones de dólares por año, un sueldo millonario con su nuevo contrato.

Llega competencia para Brian Rodríguez en el América

Brian Rodríguez tiene un nuevo contrato con el América, pero eso no le asegura un puesto titular con el club, ya que las Águilas le trajeron competencia en la figura del extremo francés Allan Saint-Maximin, quien llegó en una operación millonaria y de acuerdo a reportes, sería el jugador mejor pagado de las Águilas y uno de los que más gana en la Liga MX.

Se dice que el cuadro de Coapa pagó entre 10 y 12 millones de dólares por el pase del atacante galo y se reveló que el exjugador del Newcastle United ganará más dinero que ningún otro elemento de las Águilas, pues según Récord cobraría la nada despreciable cifra de 4.5 millones de dólares por temporada.

Con esta cantidad de dinero, que son al rededor de 90 millones de pesos mexicanos al año, Allan Saint-Maximin supera los 3.5 millones de dólares que percibe el capitán y ‘9′ Henry Martín. Por si fuera poco, el América haría del habilidoso jugador francés uno de los mejores pagados de la Liga MX.

