América anhelaba a este jugador y su equipo le ofreció lo que las Águilas jamás podrían para que no se fuera

El América culminó el Clausura 2025 como subcampeón y la directiva inició el proceso de contratación de algunos jugadores y en la lista de deseos del conjunto de Coapa se encontraba el nombre de Juan Manuel Sanabria, actual futbolista del Atlético de San Luis.

Sin embargo, cuando la contratación estaba casi cerrada, el lateral uruguayo decidió quedarse con los potosinos y el club dirigido por Guillermo Abascal le ofreció ser el capitán del equipo, algo que las Águilas no podían darle, ya que sería nuevo en la institución.

La institución azulcrema quería hacerse de los servicios de Juan Manuel Sanabria para reforzar la lateral izquierda del equipo y que fuera la competencia directa de Cristian Borja, pero con el rechazo del uruguayo, el equipo de André Jardine optó por Ralph Orquin, canterano del América, para que sea la segunda opción en esa posición.

¿Por qué Juan Manuel Sanabria rechazó al América?

A Juan Manuel Sanabria se le presentó la oportunidad de ser jugador del América, pero cuando su fichaje con las Águilas estaba cerca, el uruguayo decidió rechazar la oferta y quedarse en el Atlético de San Luis para el Apertura 2025.

La razón fue sorprendente para los aficionados azulcremas, ya que Sanabria aseguró que solo saldría del conjunto potosino si era a un equipo de Europa, porque quiere volver a jugar en el viejo continente.

Sin embargo, el Atlético de San Luis aún no tiene alguna oferta formal por parte de un club europeo por los servicios de Juan Manuel Sanabria, así que el nacido en Florida, Uruguay, seguirá portando los colores del equipo de Guillermo Abascal una temporada más.

Juan Manuel Sanabria ya es un histórico de la Liga MX

Juan Manuel Sanabria decidió quedarse con el equipo que le dio la confianza para jugar en la Liga MX, el Atlético de San Luis, en lugar de ser fichado por el América para este Apertura 2025.

Pero en la Jornada 2 del torneo local, el lateral uruguayo cumplió 150 partidos con la camiseta de los potosinos, esperando su regreso a Europa, ya que antes de llegar a México estuvo en las fuerzas básicas y el primer equipo del Atlético de Madrid.

Además de sus 150 encuentros con la camiseta de los potosinos, Juan Manuel Sanabria suma seis anotaciones con el San Luis y 24 asistencias desde el 2023, año en el que arribó a la Liga MX.

