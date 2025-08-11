Cruz Azul gana en San Luis y Toluca vence a Juárez; Resumen y goles de la Jornada 4 de la Liga MX

Cruz Azul vence a Atlético San Luis en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX

Para cerrar la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Cruz Azul se metió al Estadio Alfonso Lastras y venció al local Atlético San Luis por marcador de 2-1, resultado que es aire puro para el proyecto de Nicolás Larcamón al mando del cuadro celeste.

Luego de un estrepitoso fracaso en la Leagues Cup, el conjunto de La Noria recompone un poco el camino al sacar su segunda victoria del semestre gracias a goles de Carlos Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda. Román Torres anotó por los potosinos.

En un lapso de ocho minutos el partido se le escapó de la mano al San Luis, que en el primer tiempo aguantó el empate, pero en la segunda parte recibió dos goles y sufrió una expulsión para poner el panorama cuesta arriba.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Monterrey se aprovecha de León sin James Rodríguez y saca los tres puntos de visita

Ok, pero el pase que puso Paradela😤💙🚂



Acá les dejo el gol de Rotondi a pase del fichajazo que hizo el @CruzAzul para este torneo.#LaLigaDeLaAfición | #J4 | #AP25 pic.twitter.com/qaKaUN120N — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2025

Sepúlveda fue implacable desde los once pasos.🚂👼



Aquí les dejo el gol del 'Cuate' para el @CruzAzul.#LaLigaDeLaAfición | #J4 | #AP25 pic.twitter.com/8c5muWIJGt — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2025

Rotondi abrió el marcador al 52’, cinco minutos más tarde, vía penalti, el El Cuate aumentó la ventaja y al 60’ San Luis se quedó con un jugador menos cuando el árbitro expulsó a Joao Pedro, en una acción llena de polémica.

El juez central no dudó en mostrarle la tarjeta roja al delantero brasileño y aunque el VAR mandó a llamar la jugada, el silbante no cambió la decisión, pese a que parecía que la falta de Joao Pedro no era meritoria de ningún cartón.

El @AtletideSanLuis no sabe rendirse.😤🔴⚪



Aquí está el descuento. Lo anotó Román Torres pese a que los potosinos juegan con 10.#LaLigaDeLaAfición | #J4 | #AP25 pic.twitter.com/zcVjVPwfmu — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2025

Toluca borra a Juárez

El otro juego que dio carpetazo a la actividad del día, los campeones defensores, los Diablos Rojos del Toluca, dieron cuenta de Juárez por marcador de 2-0, con goles del ariete Paulinho y de Juan Pablo Domínguez.

El portugués Paulinho sigue demostrando su calidad en cada partido que pasa y que lo tiene como uno, sino que el mejor delantero del futbol mexicano en la actualidad. Desde su llegada al Toluca tiene 49 partidos totales y 44 participaciones en anotaciones, con 35 goles y 9 asistencias.

⚽ Goooool de Paulinho, gran definición del atacante portugués para abrir el marcador en la frontera. 🤩#FCJuárez 🐎 0-1 👹 #Toluca. pic.twitter.com/dTvysqRE8O — FOX (@somos_FOX) August 12, 2025

João Paulo Dias Fernandes, nombre del atacante, es un torpedero temible, siendo campeón de goleo en el Apertura 2024 y Clausura 2025, sumado a sus dos títulos con los Diablos Rojos; campeón de la Liga MX en el CL2025 y Campeón de Campeones 2025.

Con este resultado el cuadro choricero se mantiene entre los primeros lugares al sumar 9 puntos y estar en el tercer peldaño, teniendo una única derrota en el certamen mexicano ante los Tigres, que son segundos con la misma cantidad de puntos.

¡Estos Diablos andan en un nivel que uff!🔥👹



Juanpi Domínguez marcó el segundo de esta manera.#LaLigaDeLaAfición | #J4 | #AP25 pic.twitter.com/kPsA4OwJhz — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2025

El líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX son los Tuzos del Pachuca, que marchan con paso perfecto al sumar 12 puntos luego de cuatro victorias al hilo, un inicio que nadie esperaba del cuadro comandado por Jaime Lozano.

La quinta fecha del campeonato mexicano se juega desde este viernes, iniciando con un Puebla vs Atlético San Luis y cerrando el domingo 17 con Monterrey vs Mazatlán.

aar