Allan Saint-Maximin convierte al América en un equipo de 2 billones de pesos; ¿Cómo ocurrió esto?

El Club América cerró el fichaje de Allan Saint-Maximin para esta temporada y la afición está muy ilusionada con este flamante refuerzo, pero en algo que ya ayudó el delantero francés fue en el valor de mercado del conjunto de Coapa.

El nacido en Châtenay-Malabry, Francia, tiene un valor de 15 millones de dólares, según el portal especializado en fichajes Transfermarkt, algo que ayudó al club azulcrema a llegar a estar valuado en 127,01 millones de dólares, lo que equivale a 2 billones 367 millones de pesos mexicanos.

De momento, el América es el equipo mejor valuado de la Liga MX; debajo de ellos se encuentra el Cruz Azul, que tiene un valor total de mercado de 95,17 millones de dólares; si lo convertimos a nuestra moneda, serían 1 billón 774 millones de pesos mexicanos, una diferencia de 31,84 millones de billetes verdes entre las Águilas y la Máquina.

Las cámaras siguieron cada paso de Allan Saint-Maximin en su primer día en Coapa… 🦅🎥



— Club América (@ClubAmerica) August 13, 2025

¿Quién es el jugador más valioso del América y Cruz Azul?

La tremenda diferencia de valores entre el América se da por los jugadores que tienen y sus costos; el jugador mejor valuado de las Águilas es Allan Saint-Maximin con un costo de 15 millones de dólares.

Por su parte, Erik Lira es el futbolista con el precio más alto de la Máquina; el mediocampista mexicano está valuado en 9,36 millones de dólares, según el portal especializado en fichajes y costos Transfermarkt.

Detrás de Saint-Maximin se encuentra el español Álvaro Fidalgo, quien tiene un valor de 10,53 millones de dólares, una diferencia de poco más de un millón con Erik Lira; por esas razones es que el conjunto de Coapa es el equipo más caro de la Liga MX.

Primer día de entrenamiento, jamás se olvida 💙🦅💛
— Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

¿Quién es el jugador más valioso de la Liga MX después de Allan Saint-Maximin?

Antes de que Allan Saint-Maximin llegara a México, los Tigres de la UANL tenían al jugador más caro de toda la Liga MX, Ángel Correa, quien llegó procedente del Atlético de Madrid para este Apertura 2025.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 tiene un valor total de mercado de 11,7 millones de dólares, cuatro millones menos que el nuevo delantero y flamante fichaje de las Águilas, Allan Saint-Maximin.

Mientras que en el tercer puesto aparece un jugador mexicano y seleccionado nacional, Alexis Vega, quien tiene el mismo costo que Ángel Correa, un gran logro para el delantero del Toluca, que ha estado en el futbol mexicano durante toda su carrera profesional.

