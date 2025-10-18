André-Pierre Gignac confirma a su sucesor y heredero de la ’10’ en Tigres: “es un líder“

El delantero francés André-Pierre Gignac es, sin lugar a dudas, la máxima estrella y figura de los Tigres de la UNAL. Como el máximo goleador, la figura clave de la época dorada del club y de los más ganadores, el Bomboro sabe que el fin de su carrera se acerca, por lo que adelantó un nombre que podría ser su heredero.

Para André-Pierre Gignac, uno de los jugadores que puede ser el sucesor de su legado es el argentino Ángel Correa. “Le dije que si decía algo bien le daba el 10″, comentó el artillero galo en charla con Azteca Deportes.

Gignac llena de elogios a Ángel Correa

Con 39 años de edad, el Bomboro sabe bien que el fin está en el horizonte y pese al dolor de los aficionados adelantó: “Me voy a tener que ir”, y añadió que Correa es un buen futbolista para seguir con el legado.

“No hay comparación (con Ángel Correa), él es un jugador mucho más creativo sinceramente, yo tengo que terminar las jugadas mis compañeros siempre he sido así, él es un líder silencioso, no grita, no pide la pelota, pero cuando le llega hay una diferencia abismal con con lo normal”, comentó Gignac.

André-Pierre Gignac destacó la calidad técnica y física de Ángel Correa, de quien señaló su definición, además que tiene una capacidad goleadora que cada pelota que toma da una sensación de peligro.

“Por su calidad técnica, su calidad física, es una bestia literal. Yo pensé que era bueno definiendo, pero desde que llegó, cuando tiene la pelota cerca del área ya es gol. Así que la verdad nos ganamos la lotería. La verdad estamos muy contentos, este es una persona increíble es un crack y le deseamos todo el éxito del mundo”, dijo.

En otro orden de ideas, el Bomboro habló sobre las criticas y señalamientos de los que ha sido víctima en los últimos meses.

“Tengo 21 años de carrera, no es ahorita que me voy a agüitar o voy a hacer caso a comentarios. Siempre fue parte de mi carrera, de mi vida. Yo no tengo ningún problema, a la única persona a la que le tengo que probar algo es a mí mismo, a mi familia, a mis hijos, para que estén orgullosos”, dijo y agregó.

“El resto, la verdad, ¿cómo puedo decirlo sin ser muy grosero? Me vale 15 hectáreas de cacahuates, si quieres. Es parte del show, yo me la sé, yo lo sé, pero yo me siento bien, estoy casi listo y veremos con el tiempo a ver qué pasa”, comentó.

aar