¡QUÉ MIEDO! Ángel Correa huye con su hijo en brazos de un oso que rondaba las calles de su casa (VIDEO)

Ángel Correa se encontró con un oso cerca de su casa en Monterrey.

Ángel Correa vivió el momento más aterrador desde su llegada a Tigres este jueves, pues su esposa Sabri Di Marzo compartió en sus historias de Instagram que el jugador argentino y su familia se encontraron a un oso cerca de su casa en Monterrey.

En el video se puede ver que el campeón del mundo está cargando a su hija, la más pequeña, mientras el animal se acerca a donde se encuentran ellos, pero Ángel Correa y su esposa comenzaron a correr para atrás con la misión de evitar al oso.

Afortunadamente, este encuentro no pasó a mayores y el futbolista de Tigres junto a su familia se encuentran sanos y salvos después de encontrarse a un oso, algo que ha ocurrido en diferentes ocasiones con varios futbolistas de los Rayados y Tigres.

Ángel Correa se encontró un oso 🐻 en Monterrey



🎥 sabridimarzo pic.twitter.com/CfYTEZtqkm — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) October 3, 2025

Los osos han sacado varios sustos a los jugadores en Monterrey

En los últimos años, algunos jugadores, tanto de Rayados como de Tigres, han compartido en sus redes sociales los aterradores momentos que vivieron cuando un oso se hizo presente cerca de su casa en la Sultana del Norte.

Uno de ellos fue Maxi Meza, quien también ayudó a los animales, pues sacó una cubeta grande con agua para que los osos pudieran tomar agua cuando pasaran por ahí. También el exentrenador del Monterrey, Martín Demichelis, se encontró con uno de estos mamíferos cuando vivía en el norte del país.

En esta ocasión le tocó a Ángel Correa, quien apenas lleva un par de meses en nuestro país y ya vivió una experiencia fuera de lo normal cerca de su vivienda en Monterrey, algo que quedará guardado para la posteridad, pues el video estará en redes sociales.

¿Cuándo fue al última vez que Ángel Correa metió gol con Tigres?

Ángel Correa llegó a los Tigres para este Apertura 2025 y ha conseguido quedarse con uno de los once puestos en el cuadro titular. El argentino ha iniciado los 11 partidos que van de la temporada y acumula cuatro goles con la camiseta universitaria en el torneo nacional.

El último tanto del campeón del mundo con el equipo de Guido Pizarro fue el 20 de septiembre del 2025, cuando anotó el empate ante los Pumas en el Olímpico Universitario. Correa lleva dos jornadas sin convertir una anotación, pero podría volver a marcar en esta décima segunda fecha.

Los de la Sultana del Norte recibirán en la cancha del Estadio Universitario al Cruz Azul, el partido más llamativo de la jornada junto al Pumas vs. Chivas.

