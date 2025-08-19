Tuca Ferretti lanza un dardo demoledor para Tigres y revela por fin a los equipos de sus amores

El "Tuca" Ferretti reveló a los equipos que están en su corazón

Ni primero, ni segundo. Los Tigres no están ni cerca de ser uno de los dos primeros equipos en el corazón del entrenador Ricardo Tuca Ferretti, algo extraño, pues el brasileño es el responsable directo de los éxitos del cuadro regio en el futbol mexicano.

Y es que luego de la derrota de Tigres ante América en la fecha más reciente del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Tuca se deslindó del equipo Incomparable ante las burlas de su compañero de trabajo Álvaro Morales.

“A mí no me dices nada, yo soy de Pumas, siempre he dicho que en mi corazón, en primer lugar están los Pumas, y en segundo lugar está el Atlas ¿Sabes por qué? ¿Quién me trajo al futbol mexicano? Y siempre quise retribuir al Atlas”, dijo el Tuca Ferretti.

TUCA FERRETTI:



"En mi corazón en PRIMER LUGAR está PUMAS

y en segundo... ATLAS"



Tuca se deslinda de @TigresOficial pic.twitter.com/ePOXecz8d5 — Mundo Albiazul (@Mundo_Albiazul) August 19, 2025

Pumas, el equipo que el Tuca más quiere

Para calmar las risas de Álvaro Morales el entrenador dejó en claro que el equipo de sus amores son los Pumas de la UNAM, escuadra en donde fue campeón como jugador y entrenador, siendo un emblema universitario y uno de los futbolistas que más huella dejaron en el Pedregal.

Lo que sorprendió es que Ferretti señaló que en segundo lugar en su corazón están los Rojinegros del Atlas, institución que lo trajo al futbol mexicano, por lo que le hubiera gustado poder regresarle algo, aunque jamás los entrenó.

Aunque lo dijo, puede que los Tigres de las UANL estén en tercer lugar, una posición muy abajo para toda la historia que el Tuca tiene con los regios, pues luego de un paso en segunda división, de ser un equipos con pocos reflectores, fue Ferretti quien los puso en los planos estelares del futbol mexicano.

El Tuca Ferretti al mando de los Tigres tiene la nada despreciable cifra de 5 campeonatos de la Liga MX, que se suman a los otros dos que tiene (uno con Pumas y uno con Chivas), aunque con los regios también levantó una Copa MX y tres veces el Campeón de Campeones, sumado a una Liga de Campeones de la Concacaf.

