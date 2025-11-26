Liguilla del Ap25, cuarta en fila sin DT mexicano

Los entrenadores mexicanos cada vez son menos en la Liga MX y prueba de ello es que no hay ningún connacional entre los ocho clubes que disputarán los cuartos de final del Apertura 2025, que se convierte así en el cuarto torneo consecutivo sin por lo menos un estratega nacido en México.

La nacionalidad que más predomina es la argentina, que tiene cuatro representantes con Antonio Mohamed (Toluca), Guido Pizarro (Tigres), Nicolás Larcamón (Cruz Azul) y Gabriel Milito Chivas (2). Le sigue Uruguay con dos timoneles, Martín Varini (Bravos) y Sebastián Abreu (Xolos), mientras que España y Brasil tienen un integrante con Domènec Torrent (Monterrey) y André Jardine (América).

EL Dato: André Jardine arremete contra los detractores del América y asegura que en ningún momento el equipo fue ayudado por el cambio de horario y día de los cuartos.

La última fase final con un director técnico mexicano fue la del Apertura 2023 con Ricardo Carbajal, quien al frente del Puebla quedó eliminado en la ronda de cuartos de final a manos de los Tigres, entonces bajo las órdenes del uruguayo Robert Dante Siboldi.

A partir del siguiente certamen, el Clausura 2024, comenzó la actual tendencia de no ver estrategas tricolores en al menos uno de los ocho clubes que pelean por el título del futbol mexicano.

Solamente cuatro directores técnicos aztecas comenzaron el Apertura 2025. Ellos fueron Efraín Juárez (Pumas), Jaime Lozano (Pachuca), Gonzalo Pineda (Atlas) y Benjamín Mora (Querétaro). De ellos, únicamente Juárez y Lozano clasificaron a Universitarios y Tuzos al play-in, pero el Jimmy fue cesado por la directiva del equipo hidalguense antes de que se disputara dicha etapa para ser reemplazado por el argentino Esteban Solari.

Dos de los timoneles argentinos se enfrentan entre ellos en cuartos de final en el cruce entre Cruz Azul y Chivas, una de las series más atractivas de cuartos de final. Tanto Nicolás Larcamón como Gabriel Milito viven sus primeras campañas en los banquillos de La Máquina y el Rebaño, de manera respectiva.

Cruz Azul perdió el liderato del campeonato en la última jornada con su agónica derrota ante Pumas, mientras que Chivas tuvo un fenomenal cierre al ganar siete de los últimos ocho partidos, racha que le permitió conseguir el sexto y último boleto directo a los cuartos de final.

La serie entre América y Monterrey es la única en la que no hay entrenador argentinos ni uruguayos. El brasileño André Jardine dirige su quinta temporada al frente de las Águilas y en las cuatro anteriores llevó a los de Coapa hasta la final, perdiendo solamente la del Clausura 2025 a manos del Toluca. Por su parte, Domènec Torrent dirige su primera Liguilla a Rayados, club al que llegó en mayo pasado para suceder al argentino Martín Demichelis.

El Toluca, por su parte, espera convertirse en el quinto bicampeón en torneos cortos de la Liga MX. El argentino Antonio Mohamed guió a los Diablos Rojos a romper una racha de 15 años sin coronarse en el Clausura 2025 con su título sobre el América, y su primer escollo en esta Liguilla son los Bravos del uruguayo Martin Varini, que vienen de eliminar en el último partido del play-in al Pachuca.

Por su parte, los Tigres del argentino Guido Pizarro, que terminaron la fase regular en el segundo sitio, se ven las caras con los Xolos del uruguayo Sebastián Abreu, que accedieron a cuartos de final tras imponerse a FC Juárez en el play-in.

Bravos es el único de los ocho sobrevivientes que no ha conquistado el trofeo de la Liga MX, y de los otros siete el que tiene más tiempo sin campeonar es Tijuana, que no lo consigue desde el Apertura 2012.