El homenaje que todo futbolista desea lo tendrá un histórico de la Liga MX (VIDEO)

El Monterrey le realizó un gran homenaje a Humberto Suazo, uno de los futbolistas históricos de la Liga MX.

El chileno Humberto Suazo recibió el homenaje que todo futbolista desea y sueña, pues la directiva del Monterrey le puso su nombre a una calle en los alrededores del Estadio BBVA en la víspera del juego de ida de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX contra el América.

En un hecho inédito en los 80 años de existencia de Rayados, el Chupete fue homenajeado con una calle que lleva su nombre y su dorsal 26, con el que hizo historia con sus 121 anotaciones, con la que es el segundo máximo goleador de La Pandilla, solamente detrás de Rogelio Funes Mori (160).

¡Es inaugurado oficialmente el MURO DE LEYENDAS en el Estadio BBVA! ¡Y con Humberto Suazo como primera leyenda! 👏 pic.twitter.com/Mt8G3TRSXu — DLPTLV (@dlptlv) November 26, 2025

Ese no fue todo el homenaje que el Monterrey le hizo a Humberto Suazo, pues el club regiomontano también lo reconoció como el primer añadido al Muro de Leyendas.

¿Cómo es la calle que lleva el nombre de Humberto Suazo, goleador histórico de la Liga MX?

La nueva calle Humberto Suazo comprende un tramo de aproximadamente un kilómetro de longitud. Se ubica en la parte frontal del Estadio BBVA y funge como una lateral de la Avenida Pablo Livas, que se extiende hacia el interior del Gigante de Acero por el costado oriente.

Las personas que transiten por la zona verán la señalética oficial: placas azules con letras blancas en las cuales resalta el nombre del Chupete, el número 26 con el que se convirtió un histórico e inmortal en la historia de Rayados, la colonia La Pastora y el código postal de la misma.

El camino que Humberto Suazo trazó con goles, entrega y corazón, hoy se convierte en su propia calle dentro del complejo del Estadio BBVA.🛣️🏟️Ⓜ️



Un reconocimiento que su historia merece. 💙🤍 #Eterno26 pic.twitter.com/Fnrj7fepSU — Rayados (@Rayados) November 27, 2025

“Emocionado, un momento muy hermoso para mí y para mi familia que reconozcan algo importante, algo lindo y emocionante”, señaló al respecto Humberto Suazo, quien puso fin a su carrera como futbolista el 24 de octubre del año en curso.

¿Cuántos títulos ganó Humberto Suazo en la Liga MX?

Humberto Suazo ganó dos títulos de Liga MX con el Monterrey, equipo con el que tuvo dos etapas (2007-2009 y 2010-2014). El exgoleador chileno se coronó con Rayados en los Torneos Apertura 2009 y Apertura 2010.

Pero no fueron los únicos trofeos que el Chupete consiguió con el La Pandilla, pues también formó parte del plantel que consiguió el tricampeonato en la Concachampions del 2011 al 2013.

EVG