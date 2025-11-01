¡Lamentable! Se arma la campal entre la afición de Rayados y la policía de Monterrey (VIDEO)

El Clásico Regio ya vivió su primera escena de violencia entre la afición de los Rayados y la policía que se encuentra cuidando las zonas aledañas al Estadio BBVA, pues cuando los fanáticos esperaban la llegada de su equipo con la respectiva caravana, las autoridades trataron de mantener atrás a estas personas.

Al momento que el camión pasaba por esa zona, los policías intentaron mantener a los aficionados detrás para abrirle espacio al vehículo; sin embargo, no fue de la mejor manera, ya que lo hicieron empujando a los fanáticos, lo que generó el enojo en ellos, iniciando la pelea entre ellos.

En el video se puede ver cómo ocupan sus escudos para empujar a la afición hacia atrás y algunos de ellos soltando golpes con sus macanas, pero también los fanáticos lanzaban cualquier cosa que tuvieran en la mano, como latas de cerveza, agua, entre otras cosas.