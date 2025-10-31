Tigres no gana en casa de Rayados desde el 2023

El duelo más atractivo de la Jornada 16 de la Liga MX es el Clásico Regio entre el Monterrey y Tigres. La casa de los Rayados no ha visto derrota ante los de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde mayo del 2023, cuando terminó el encuentro 1-0 a favor de los de la UANL.

El próximo fin de semana se llevará a cabo un emocionante Clásico Regio, donde Tigres buscará alcanzar su victoria número 50 en la serie ante Monterrey, actualmente con un marcador de 49-47. En el Estadio BBVA, ambos equipos están igualados con 6 victorias cada uno y 5 empates en 17 enfrentamientos. Tras ganar el Clásico anterior, Tigres intentará ligar triunfos consecutivos, algo que no logra desde el Guard1anes 2021.

El Dato: Mazatlán, por su parte, ha derrotado a Querétaro en 4 de sus 10 enfrentamientos. Gallos busca su tercera victoria histórica ante los Cañoneros en la Liga MX.

Por otro lado, Chivas llega con una racha favorable, sumando tres victorias consecutivas sobre Pachuca, lo que les ha permitido tener un dominio histórico en la serie (22 ganados y 20 derrotas). Los Tuzos no han logrado vencer al Rebaño desde enero del 2022.

En el duelo entre América y León, las Águilas dominan ligeramente la serie histórica con 53 victorias frente a 47 derrotas ante La Fiera. América llega con una racha de solamente una derrota en sus últimos 11 partidos contra León, aunque la igualdad ha sido constante, con 6 empates en ese periodo. La última victoria de León en el Estadio Azteca en Liga fue durante la Liguilla del Clausura 2019.

Necaxa también presenta una ventaja histórica sobre Santos, con 29 triunfos y 25 derrotas en 72 enfrentamientos en Liga MX. Los Rayos tienen un rendimiento positivo como locales, ya que derrotaron a los Guerreros en 4 de las últimas 6 ocasiones que los recibieron. Santos no vence en Aguascalientes desde julio del 2021.

38 goles se lograron registrar en la jornada pasada de la Liga MX

En el encuentro entre Atlético de San Luis y Juárez, los locales llegan con dos victorias consecutivas, algo que sólo habían logrado en dos de sus 10 enfrentamientos previos. Sin embargo, Juárez domina la serie histórica con seis triunfos en 12 partidos, incluyendo tres victorias en el Estadio Alfonso Lastras.

Cruz Azul, por su parte, tiene un historial favorable contra Puebla, con 48 victorias en 107 encuentros. La Máquina llega con una sólida racha de siete visitas consecutivas a Puebla sin perder, tras ganar las tres más recientes. A pesar de este dominio, el empate ha sido el resultado más común en sus enfrentamientos recientes, con 8 igualadas en 15 partidos.

Finalmente, el duelo entre Toluca y Atlas será el duelo número 150 en la Liga MX, con los Diablos Rojos dominando la serie con 62 victorias sobre 35 del Atlas. Para los Zorros, la situación es preocupante, ya que Toluca ha logrado mantener una racha de seis torneos seguidos sin perder ante ellos (4 ganados y 2 empatados). La última victoria de Atlas sobre Toluca fue en abril del 2022.

Curiosamente, Tijuana tiene más triunfos (10) que derrotas (9) ante Pumas. Sin embargo, en Ciudad Universitaria, Pumas ha mostrado fortaleza, manteniendo una racha de seis partidos sin perder contra Xolos (4 ganados y 2 empatados).

Goleadores del torneo ı Foto: Especial