Arsenal le quita el invicto al Bayern en la Champions League; Inter pierde el invicto ante el Atlético

Arsenal es el único equipo con cinco victorias en la Champions League.

El Arsenal sigue demostrando el tremendo potencial con el que juegan esta temporada y en la Jornada 5 de la Champions League le propinaron su primera derrota al Bayern Múnich por marcador de 3-1 en la cancha del Emirates Stadium.

El encuentro inició con una anotación por parte de Jurrien Timber al minuto 22 de juego, después de una estupenda asistencia de Bukayo Saka; sin embargo, diez minutos más tarde en el cotejo, el Bayern Múnich igualó el marcador gracias al gol de Lennart Karl.

El segundo tiempo fue completamente para el equipo de Mikel Arteta, para ponerse en ventaja y llevarse la victoria. Noni Madueke y Gabriel Martinelli escribieron su nombre en el marcador para que el Arsenal siga invicto en la Champions League y que los Gunners sean los únicos en la tabla general con cinco victorias en el torneo internacional.

¡Goooooool del Arsenal!



Con el sello de la casa, Jurrien Timber se levantó en un tiro de esquina para abrir el marcador. @MajolaB@Arsenal 1-0 @FCBayern pic.twitter.com/aeXqRfQd06 — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 26, 2025

Inter de Milán pierde su invicto en Champions ante el Atlético de Madrid

El Inter de Milán sufrió en su partido de la Jornada 5 de la Champions League ante el Atlético de Madrid, pues los nerazzurri perdieron el invicto que aún presumían en la Liga de Campeones de Europa ante los colchoneros.

El Atleti metió el primero de la noche al minuto 9 gracias a una buena definición de Julián Álvarez; sin embargo, la anotación tuvo que ser revisada por el VAR y segundos más tarde el árbitro dio por bueno el gol de la ‘Araña’ para que los pupilos del ‘Cholo’ Simeone pusieran a temblar a los de Cristian Chivu.

Sin embargo, en la búsqueda del segundo tanto para irse con ventaja, Piotr Zielinski logró igualar las condiciones en el marcador después de una gran asistencia de Ange-Yoan Bonny, anotación que llegó al minuto 54 de juego.

Pero José María Giménez apareció al minuto 93 del cotejo para mandar a guardar la esférica al fondo del arco de Yann Sommer, después de un gran servicio de Antoine Griezmann desde la esquina izquierda, para darle los tres puntos al Atlético de Madrid en casa.

🔥⚽️ GOOOOOL DEL ATLETI, PERO... ¿ERA MANO? 🖐️



Muy pronto hay polémica en el #AtléticoDeMadrid vs #Inter.



El VAR tuvo que intervenir para marcar el gol de Julián Álvarez, pero sigue siendo polémica la decisión pic.twitter.com/yWBad6oxMg — FOX (@somos_FOX) November 26, 2025

¡LO EMPATÓ EL INTER! 🐍 Enorme jugada de Zieliński para igualar el juego contra el Atlético de Madrid. #ChampionsLeague pic.twitter.com/CJ8sN0nY7i — FOX (@somos_FOX) November 26, 2025