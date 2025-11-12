Turco Mohamed recibe el regalo que espero tanto tiempo antes de jugar la liguilla con el Toluca

El Turco Mohamed ya se prepara para afrontar la liguilla del Apertura 2025 con el Toluca, pero antes de eso su hijo Shayr Mohamed le dio la noticia y el regalo que tanto estaba esperando el técnico argentino, uno que podría darle más razones para ir a pelear otro título de la Liga MX.

El estratega de los Diablos Rojos presumió en sus redes sociales que será abuelo, con una foto de su hijo junto a su novia Alanis Poza, además de un mensaje que dice “Gracias x devolverme la ilusión” y un comentario en el que puso “Soy el ABUELO MÁS FELIZ”.

De igual forma, tanto su hijo como su pareja presumieron en sus redes sociales el emotivo momento y la sesión de fotos que se tomaron con el ultrasonido de su primer hijo. “Lo nuestro siempre tuvo un propósito... Y cuando volvimos a mirarnos, entendimos que todo lo vivido tenía un propósito: llevarnos hasta este instante”, escribió Alanis Poza en su publicación.

Shayr Mohamed, el hijo del Turco Mohamed, va a ser papá. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Quién es Shayr Mohamed y que hace en el Toluca?

El Turco Mohamed no llegó solo a dirigir al Toluca, sino que se trajo a su equipo de trabajo con él, con el cual logró darle su estrella número 11 a los Diablos Rojos en el futbol mexicano, pero dentro de este esquema se encuentra Shayr Mohamed.

El hijo del entrenador argentino es parte del cuerpo técnico del conjunto choricero, Shayr Mohamed se desempeña como el segundo auxiliar de su padre y siempre se le ve tanto en los entrenamientos como en el banquillo ayudando a su padre con el planteamiento del juego.

Ahora que se convertirá en padre, Shayr Mohamed tendrá un gran ejemplo como lo es Antonio Mohamed para poder educar a su pequeño y que sea igual o más exitoso que ellos dos, pues lo conseguido por el Turco Mohamed en el futbol mexicano no es poca cosa.

¿Por qué Antonio Mohamed dice que le devolvieron la ilusión?

Antonio Mohamed escribió en su historia “Gracias x devolverme la ilusión”, pero ¿por qué el técnico del Toluca no tendría ilusión después de ganar un título con el conjunto de los Diablos Rojos y estar cada vez más cerca del bicampeonato con los choriceros?

Todo se remonta a la edición de la Copa del Mundo de Alemania 2006, cuando el Turco Mohamed junto a su hijo Faryd asistieron a Europa para presenciar el Mundial en suelo alemán; sin embargo, un 4 de julio de ese año, el técnico argentino junto a su primogénito tuvieron un accidente automovilístico, en el cual el pequeño perdió la vida.

Después de eso, el Turco Mohamed logró varias cosas como técnico, pero una de las imágenes más recordadas por la afición mexicana fue cuando consigue la Liga MX con el Monterrey y se le ve a él llorando en la banca con un rosario acordándose de su hijo.

