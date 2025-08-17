Efraín Juárez no se deja del Turco Mohamed y le responde con un contundente mensaje (FOTO)

Efraín Juárez visitó el infierno para que sus pupilos se enfrentaran ante el Toluca de Antonio Mohamed, pero después del encuentro los técnicos de ambos equipos terminaron calientitos y los dos se mandaron indirectas.

El primero en iniciar este pequeño pleito fue el técnico de los Diablos Rojos, quien le recordó a Juárez que él también estuvo en el banquillo de los Pumas y alcanzó unas semifinales con los Universitarios. “A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a semifinales por ahí con un presupuesto más escueto de lo que tienen ahora“, expresó Mohamed.

Pero Efraín Juárez no se dejó de Antonio Mohamed y unas horas después de la declaración del estratega argentino, el técnico mexicano subió una historia a su cuenta de Instagram con una foto donde aparece él levantando el título de la Liga MX y la leyenda “en este club solo vale ser CAMPEÓN”.

Esto fue lo que le contestó Efraín Juárez a Antonio Mohamed. ı Foto: Captura de Pantalla

Así le fue al Turco Mohamed con Pumas

Antonio Mohamed tiene cuatro títulos de la Liga MX con cuatro equipos diferentes; sin embargo, el técnico argentino ha estado al mando de cinco clubes en el futbol mexicano y solo con uno no ha logrado levantar el trofeo del balompié azteca.

Antes de dirigir al Toluca, el ‘Turco’ Mohamed estuvo en el banquillo de los Pumas, donde consiguió llegar a unas semifinales antes de marcharse de la institución auriazul. Mohamed dirigió 29 partidos en el banquillo Universitario, consiguiendo 12 victorias, seis empates y 11 derrotas.

La gestión de Antonio Mohamed con el conjunto de la Universidad Nacional inició en marzo de 2023 con el Clausura 2023 recién iniciado y culminó en diciembre del mismo año, a unas semanas de terminar su segundo torneo con los Pumas.

En Pumas llegue a semis con menos presupuesto: Antonio Turco Mohamed 🗣️ pic.twitter.com/U8BFv82W4d — Pumas En La Piel (@PumasELP) August 17, 2025

Estos son los números de Efraín Juárez con Pumas

Efraín Juárez aún es un técnico principiante, ya que los Pumas son el segundo equipo que dirige en el futbol profesional después de Atlético Nacional, donde puso su nombre en el mapa al ser campeón de la liga de Colombia y de la copa del mismo país.

Con el conjunto de la Universidad Nacional, el estratega nacido en la Ciudad de México tiene 22 partidos dirigidos, con una cosecha de ocho victorias, seis empates y ocho derrotas, además de estar disputando su segunda campaña con los auriazules.

Al igual que Antonio Mohamed, Efraín Juárez llegó al banquillo de los Pumas con el Clausura 2025 recién iniciado y fue el sustituto de Gustavo Lema, quien se quedó como entrenador del Club Universidad tras la salida del ‘Turco’ Mohamed.

