Chivas y Cruz Azul igualan a cero en la ida de los cuartos de final de la Liga MX; resumen y goles

Chivas recibió al Cruz Azul en el Estadio AKRON para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla del Apertura 2025; sin embargo, el invitado especial, don gol, no se hizo presente en la casa del Rebaño Sagrado y el marcador final fue 0-0 tras 90 minutos.

Uno de los partidos más esperados de la liguilla del Apertura 2025 era este, entre el Guadalajara y la Máquina; sin embargo, el conjunto de Gabriel Milito demostró que terminó de una mejor manera la temporada regular y todo el primer tiempo manejaron el cotejo, además de tener la oportunidad más clara de los 90 minutos.

Al minuto 23 de tiempo corrido, la ‘Hormiga’ González tuvo en sus pies la oportunidad para poner al frente a su equipo. El joven delantero mexicano recibió la esférica dentro del área, recortó a uno de los defensas de la Máquina y de pierna izquierda definió al primer poste de Andrés Gudiño, pero el arquero mexicano detuvo el tiro para salvar su arco.

El tiro a gol de Armando "Hormiga" González (C.D. Guadalajara) atajado por Andrés Gudiño (Cruz Azul) pic.twitter.com/qRriGoLZ3c — lilboimx (@lilboimx) November 28, 2025

Es el primer partido de la fiesta grande del futbol mexicano que se fue al medio tiempo sin goles en el marcador, pues son dos de los mejores equipos de la campaña y durante los primeros 45 minutos trataron de no recibir alguna anotación, ya que, como se encontraba el partido, era difícil igualar el tablero.

La segunda parte fue muy diferente a la primera mitad, pues los equipos comenzaron a cuidar el cero en su arco y las jugadas de peligro fueron escasas en la cancha del Estadio AKRON, tanto así que solo existieron 10 tiros en el complementario entre ambos clubes.

Lo único que levantó a la gente de sus asientos y se llevó todas las ovaciones de los aficionados de Chivas fue la entrada de Javier ‘Chicharito’ Hernández; el histórico delantero mexicano entró en lugar de Efraín Álvarez para ir en busca del primer tanto del equipo de Gabriel Milito.

31' ¡EL MISIL DE LEDEZMA! 🇲🇽



¡Otra vez el guardameta salva a Cruz Azul! pic.twitter.com/tHilpuZyXr — CHIVAS (@Chivas) November 28, 2025

Algo bueno para el conjunto que dirige Nicolás Larcamón es que durante los últimos minutos del segundo tiempo lograron meterle presión a su rival, pues mantuvieron la pelota lejos del arco de Gudiño y poner a trabajar a Raúl Rangel, sacando uno que otro susto a la afición rojiblanca.

El equipo de Gabriel Milito saldrá a buscar el pase a las semifinales en el segundo episodio de esta serie, pues la última vez que el Guadalajara llegó a la antesala del partido por el título fue en el Clausura 2024, cuando cayeron ante el América por marcador global de 1-0.

Chivas y Cruz Azul se volverán a ver las caras el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, para definir al último invitado a las semifinales de la liguilla del futbol mexicano. El encuentro entre el Rebaño Sagrado y la Máquina arrancará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO