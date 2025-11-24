¿Por qué se van a jugar tres partidos en miércoles y uno a las 23:00 horas? La Liga MX ya salió a justificar su decisión

La Liga MX reveló los horarios y fechas en las que se llevarán a cabo los partidos de ida y de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025; sin embargo, el primer encuentro entre Tijuana y Tigres se llevará a cabo a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, y tendremos tres cotejos el miércoles y solo uno el jueves.

A través de un comunicado, la Liga MX reveló que “a petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y con el propósito de garantizar un ambiente seguro, la Liga MX informa que se determinó una programación extraordinaria de tres partidos en miércoles y tres en sábado”.

Además, revelaron que Toluca y Tigres, por ser el primer y segundo lugar de la general, respectivamente, tuvieron la oportunidad de elegir qué día quieren disputar el encuentro de vuelta, eligiendo el sábado; por eso “para los partidos que deben disputarse en la Ciudad de México —Cruz Azul vs. Guadalajara y América vs. Rayados— la SSC-CDMX solicitó a la Liga MX no programar ambos juegos en el mismo día”; es por eso que el encuentro de las Águilas de juega en miércoles y sábado.

El Tijuana vs Tigres culminará a la 1:00 de la mañana del jueves

Además de que tendremos tres partidos en miércoles y tres en sábado, la Liga MX reveló que el encuentro entre Tijuana y Tigres en el Estadio Caliente se disputará en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, e irá finalizando a la 1:00 del jueves 27 de noviembre.

Esto con la finalidad de que ningún partido del miércoles 26 se empalme, pues la actividad iniciará a las 19:00 horas, con el Juárez vs Toluca, a las 21:00 horas el Rayados vs América, para que la jornada finalice con el encuentro entre Xolos y Universitarios.

Mientras que el domingo, América recibe a Monterrey en el Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas, después Toluca se enfrenta a Bravos a las 19:00 horas y la actividad del sábado culmina con el Tigres vs Tijuana a las 21:00 horas.

Cruz Azul vs Chivas, el partido solitario de los cuartos de final

Con este calendario, el único partido que queda es el de Cruz Azul vs. Chivas, uno de los más reñidos y que promete bastantes emociones, así que, por decisión de la Liga MX y la Máquina, la serie se jugará en jueves y domingo, siendo el único cotejo en esos días.

Se esperaba que los aficionados disfrutaran de dos partidos por día, pero “atendiendo la solicitud de la SSC-CDMX y respetando el proceso de elección por tabla general: A Cruz Azul, tercer lugar general y primer club de la Ciudad de México en el orden de elección, se le consultó su preferencia para el partido de vuelta, eligiendo domingo”, se puede leer en el comunicado de la Liga MX.

Es por eso que el encuentro de vuelta entre América y Rayados, el cual se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, tuvo que ser programado para el sábado 29 de noviembre.

