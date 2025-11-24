¡Historia pura! Después de 22 años la Liga MX vive un impensado escenario que todos los aficionados reprueban

La Liga MX repite un escenario que no se veía hace 22 años.

La Liga MX dio a conocer los horarios y fechas para los partidos de los cuartos de final del Apertura 2025, sin embargo algo que dejó boquiabiertos y molestos a los aficionados del futbol mexicano es que por primera vez en 22 años se jugarán tres partidos en miércoles y tres en sábado.

La última vez que esto ocurrió en el futbol mexicano fue en el Torneo Clausura 2003, cuando los partidos de Chivas vs. Morelia, Toluca vs. Tigres y Atlas vs. Monterrey se llevaron a cabo el 28 de mayo del 2003, mientras que los cotejos de vuelta se jugaron el 31 del mismo mes.

En esa ocasión, el único juego que se llevó a cabo en jueves fue el Veracruz vs. Atlante y la vuelta en domingo, serie que terminó con victoria para el Tiburón y lograron avanzar a las semifinales del Clausura 2003. Cabe recalcar que, en ese año el Monterrey fue campeón, sumando su segundo título en la historia del club.

🔔 ¡HORARIOS PARA CUARTOS DE FINAL! 🔔



La #Agenda está lista. 😉



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/ydZDyHj3Cg 🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/mDAPpGcQ0n — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

¿Por qué se juegan dos partidos en sábado del Apertura 2025?

La Liga MX sacó un comunicado donde informan la decisión de poner tres partidos de los cuartos de final en miércoles; en la publicación se puede leer que esto se debe a una petición que le hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a la liga.

“Con el propósito de garantizar un ambiente seguro, la Liga MX informa que, tras la reunión de coordinación para la definición de fechas y horarios de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, se determinó una programación extraordinaria de tres partidos en miércoles y tres en sábado”, se puede leer en el comunicado.

Además, esto se debe a que, en el reglamento de competencia para la fase final, los clubes eligen sus días y horarios conforme a su posición en la tabla general, privilegio deportivo que reconoce el desempeño obtenido durante el torneo. En esta ocasión, Toluca (1) y Tigres (2) ejercieron su derecho para programar sus encuentros de vuelta en sábado”.

Estos son los horarios para los juegos de cuartos de final del Apertura 2025

La liguilla de la Liga MX inicia con los cuartos de final y los partidos de ida de esta fase se llevarán a cabo el miércoles 26 de noviembre con el América vs Rayados, Juárez vs Toluca y Tijuana vs Tigres.

Horarios y fechas de los cuartos de final

América vs Monterrey

Ida: miércoles 26 de noviembre - Estadio BBVA - 21:05 horas

Vuelta: sábado 29 de noviembre - Estadio Ciudad de los Deportes - 17:00 horas

Juárez vs Toluca

Ida: miércoles 26 de noviembre - Estadio Olímpico Benito Juárez - 19:00 horas

Vuelta: sábado 29 de noviembre - Estadio Nemesio Díez - 19:05 horas

Tijuana vs Tigres

Ida: miércoles 26 de noviembre - Estadio Caliente - 23:00 horas (centro)

Vuelta: sábado 29 de noviembre - Estadio Universitario - 21:10 horas

Cruz Azul vs Chivas

Ida: jueves 27 de noviembre - Estadio AKRON - 20:07 horas

Vuelta: domingo 30 de noviembre - Estadio Olímpico Universitario - 19:00 horas

Cabe recalcar que, Juárez vivirá su primera liguilla desde que el club regreso a la Liga MX, pero tendrán un complicado encuentro al enfrentarse ante el actual campeón del futbol mexicano, el Toluca.

DCO