Monterrey nunca ha ganado en la cancha del Toluca en Liguilla

Los Rayados del Monterrey llegan con ventaja de 1-0 sobre el Toluca para la semifinal de vuelta de la Liga MX mañana en el Estadio Nemesio Díez, cancha en la que los regiomontanos nunca han ganado en juegos de Liguilla.

El cuadro norteño ha visitado cuatro veces la Bombonera en duelos de fase final, pero lo máximo que consiguió fue dos empates, uno en la final de ida del Apertura 2005 y otro en la semifinal de vuelta del Apertura 2009, aunque en este último le sirvió para clasificar a la final de aquel torneo, en el que se coronó a costa de Cruz Azul.

Rayados perdió tres de cuatro series de Liguilla en torneos cortos ante el Toluca, al que mañana enfrenta en la noche en la cancha del Nemesio Díez, donde realmente la pasa mal, pues apenas tiene dos victorias en 34 partidos desde 1996, cuando comenzaron los torneos cortos. El resto son 18 triunfos para los Diablos Rojos y 14 empates.

El Dato: El primer partido entre Toluca y Monterrey en el estadio de los Diablos Rojos en torneos cortos terminó 1-0 en favor de los mexiquenses, en el Invierno 1996.

La primera vez que el Monterrey salió con los brazos en alto en el patio de los escarlatas fue en la Jornada 5 del Clausura 2006, por marcador de 1-0. La segunda y más reciente ocasión que la Pandilla se impuso en dicho inmueble fue hace cuatro años, cuando ganó 2-1 en cotejo de la Fecha 14 del Guard1anes 2021.

Apenas el pasado 24 de septiembre, Rayados fue goleado 6-2 por los Diablos Rojos en la Bombonera en encuentro de la Jornada 10 del actual Apertura 2025, juego en el que el experimentado defensa español Sergio Ramos falló un penalti.

La buena noticia para los dirigidos por el español Domènec Torrent es que no necesitan ganar el partido de mañana, pues con un empate les bastaría para convertirse en los primeros finalistas del campeonato, gracias al solitario gol de Germán Berterame con el que se impusieron en la ida celebrada en la cancha del BBVA.

8 goles hubo en la serie más reciente en Liguilla entre Toluca y Monterrey

La más reciente ocasión en la que el Monterrey salió con vida del Estadio Nemesio Díez fue el 18 de enero de este año, luego de la igualada 1-1 que consiguió en la segunda jornada del Clausura 2025.

Monterrey también busca revancha inmediata ante un Toluca que lo eliminó apenas en los cuartos de final del Clausura 2025 para posteriormente enfilarse a la final, donde evitó que el América consumara su tetracampeonato.

Rayados busca volver a una final de Liga MX un año después de su más reciente aparición en el Apertura 2024, cuando cayó a manos del América, que con ello se convirtió en el primer tricampeón en torneos cortos.

En la otra serie y también mañana por la noche, el Cruz Azul visita el Estadio Universitario de Monterrey en busca de un triunfo por cualquier marcador sobre Tigres, al que le basta un empate para asegurar su lugar en la final del Apertura 2025.

La Máquina no llega a una serie por el título desde el Clausura 2024, cuando el sueño de la décima se esfumó al caer a manos de su némesis, América. Los de la UANL, por su parte, no lo hacen desde el Apertura 2023, torneo en el que se convirtieron en la primera víctima en el comienzo del tricampeonato de las Águilas.

La victoria más reciente de Cruz Azul ante Tigres en el Volcán ocurrió el 2 de julio del 2022 en la Jornada 1 del Torneo Apertura de aquel año. Desde entonces, los cementeros perdieron dos veces en el patio de los felinos, donde solamente obtuvieron un empate en la Fecha 12 de la actual campaña (1-1).

Si La Máquina Cesles del Cruz Azul clasifica a la final, la serie por el título se recorría al 25 y 28 de diciembre, pues los dirigidos por Nicolás Larcamón afrontan la Copa Intercontinental a partir del 10 de diciembre. De quedar eliminados los celestes, la definición por el campeonato sería el 11 y 14 de diciembre.

Rayados en el Nemesio Díez en postemporada │ Últimos duelos en La Bombonera ı Foto: Especial