La Liga MX ya presume el innovador sistema, a lo Premier League, del fuera de juego en el Cruz Azul vs Tigres con iPhone

La Liga MX ya está probando el sistema de fuera de lugar.

La Liga MX quiere que la competencia sea más justa para todos y, en el partido de las semifinales del Apertura 2025, la afición se percató de un detalle bastante peculiar, pues ya implementaron la tecnología del fuera de juego, al estilo de la Premier League, en el Estadio Olímpico Universitario.

En los postes que se encuentran arriba de las gradas, tanto de la Este como de la del Oeste, se pudieron ver a tres iPhones colgados de una estructura, los cuales están dirigidos para tener la mejor toma de las líneas para marcar de buena forma el fuera de juego.

Con esto, la Liga MX busca que sea más fácil para los árbitros del VAR marcar los fuera de juego, pues como se ha visto en los partidos de Champions League y Premier League, se podrá tener una figura 3D de los dos jugadores que estén involucrados en la jugada a revisarse.

Ya vieron esto???

Con iPhones están montando el sistema de detección de fuera de lugar tipo "Premier League".



El video es de @abcdefutbol pic.twitter.com/S6rt4T6J1y — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) December 4, 2025

El sistema de fuera de juego aún no está en funcionamiento

La Liga MX ya inició con este sistema en el Estadio Olímpico Universitario, pero los árbitros no pudieron utilizarlo aún, pues esta tecnología sigue en pruebas para que no exista alguna equivocación al momento de marcar un fuera de juego.

La persona en el video explica que en estas semifinales solo se utilizó para estarlo probando en el partido entre Cruz Azul y Tigres, pero será hasta el Clausura 2026 cuando se ponga en funcionamiento y que los silbantes puedan hacer uso del mismo para tener una mejor perspectiva del fuera de lugar.

Con esto, la directiva del futbol mexicano busca que en los partidos de fase regular como de la liguilla, no haya equivocaciones por parte de los árbitros y dejar en el pasado la pésima tecnología que tenían para tirar las líneas del fuera de juego, que en ocasiones no estaban bien trazadas.

Son las pruebas del fuera de lugar semiautomático en la #LigaMX en CU. El sistema "Genius" usa estos iPhones para grabar a 180fps, crear modelos 3D con IA y detectar offsides con precisión como en la Premier League pic.twitter.com/COpF8L4KRd — History Liga MX (@History_LigaMX) December 4, 2025

Cruz Azul y Tigres definen a uno de los finalistas

Cruz Azul y Tigres son dos de los cuatro equipos semifinalistas del Apertura 2025, que definirán a uno de los finalistas del torneo el próximo sábado 6 de diciembre en la cancha del Estadio Universitario.

El partido de ida fue muy cerrado entre ambas instituciones, los dos equipos cuidando su portería y buscando el gol que les diera la ventaja en algún contragolpe o a balón parado.

Ángel Correa para los Tigres y Gabriel Fernández por parte del Cruz Azul fueron los autores de los dos goles del partido y, de momento, los felinos son los que tienen el boleto para la final en sus manos por la posición en la tabla.

DCO