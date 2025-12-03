Cruz Azul se llena de millones de dólares por jugar la Copa Intercontinental; podría comprar un fichajazo

El Cruz Azul se proclamó campeón de la Concacaf Champions Cup hace unos meses para lograr su pase a la Copa Intercontinental, antes conocida como Mundial de Clubes, donde su primer rival será el Flamengo, rey de la Copa Libertadores, en el partido denominado Derbi de las Américas.

En caso de ganarle al equipo brasileño, la Máquina se medirá ante el Pyramids FC, club de Egipto, en la Copa Challenger para definir a la institución que avanza a la gran final de la Copa Intercontinental para medirse ante el campeón de la UEFA, el Paris Saint-Germain.

Aunque para el Cruz Azul no solo será jugar un torneo más, pues la FIFA entregará algunos premios económicos a los ganadores de cada partido y la cifra más alta se la llevará el campeón de la Copa Intercontinental, cotejo que se jugará el 17 de diciembre.

NUESTRO RIVAL PARA EL DERBI DE LAS AMÉRICAS. 💙



➡️ @Flamengo pic.twitter.com/q0YZirlbgB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 29, 2025

Estos son los premios que se otorgarán en la Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental se llevará a cabo a mediados de diciembre; el primer partido será el miércoles 10 entre el Cruz Azul y el Flamengo, el sábado 13 se jugará la Challenger Cup y la gran final de la Intercontinental se disputará el miércoles 17 del mismo mes.

Premios económicos de la Copa Intercontinental

Campeón: 5 millones de dólares

Subcampeón: 4 millones de dólares

Tercer lugar: 2,5 millones de dólares

Cuarto lugar: 2 millones de dólares

Si la FIFA no movió los montos para los premios de la Copa Intercontinental, este año seguirán siendo los mismos para el campeón, subcampeón, tercer lugar y cuarto lugar.

Que jugadores podría fichar Cruz Azul con el dinero que ganen en a Intercontinental

Cruz Azul podría embolsarse 4 millones de dólares si es que llegan a jugar la final de la Copa Intercontinental, la cual será ante el Paris Saint-Germain; con ese dinero, la Máquina tendría los recursos necesarios para comprar a un futbolista de calidad de la Liga MX.

Según Transfermarkt, jugadores como: Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Luka Romero, Agustín Palavecino y Israel Reyes podrían ser una opción para el Cruz Azul por la cifra de dinero que ganarán, pues tienen un valor de mercado que ronda los 3.49 millones de dólares, una buena cantidad para la Máquina.

Aunque, de momento, no hay ningún jugador que esté en el radar del Cruz Azul, todo indica que al final de la temporada negociarán con las Chivas para llegar a un acuerdo con el Rebaño Sagrado para concretar la venta de Ángel Sepúlveda.

DCO