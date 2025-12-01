Lo corrieron de Chivas de la peor manera y ahora quieren hacer de todo para regresarlo; Cruz Azul lo tiene como leyenda

Terminó el Torneo Apertura 2025 para las Chivas, luego de caer ante Cruz Azul en cuartos de final. Pero la directiva del Rebaño Sagrado ya está planeando el siguiente certamen de la Liga MX y entre sus intereses están un jugador de La Máquina.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Club Guadalajara tiene la intención de contratar al delantero Ángel Sepúlveda. Aunque el futbolista mexicano renovó con Cruz Azul a inicios de año, la directiva celeste no cierra la puerta a darle salida al apodado Delantero de Culto.

Según el reportero Adrián Esparza, encargado de cubrir de cerca la actualidad del Cruz Azul, sí existen “NEGOCIACIONES entre Chivas y Cruz Azul por Ángel Sepúlveda. A pesar de que el delantero renovó a principios de año, es probable su salida al finalizar el torneo”.

Además, el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, comentó que Chivas quiere comprar el pase del atacante nacional. Por si fuera poco, esta misma fuente asegura que Ángel Sepúlveda ya habría dicho que sí al movimiento, siempre y cuando los clubes lleguen a un acuerdo.

Según medios, el valor del Ángel del Gol es de 4.5 millones de dólares, cifra que sería la inicial para las negociaciones entre Chivas y Cruz Azul.

Vaya casualidad que empiezan a ventilar que Sepu va a Chivas... justo el día después de la eliminación a manos del Azul. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️



Si quieren a Sepu, que paguen y ya. Lo renovaron el año pasado, vale 4.5 mdd.



Tiene 34 años, lo trajiste por menos de 1 mdd. Si te compran, vende. — Miguel Angel Briseño (@MiguelAngelBris) December 2, 2025

Los números de Ángel Sepúlveda en el Apertura 2025

En el Torneo Apertura 2025 el delantero Ángel Sepúlveda jugó 16 partidos en la fase regular, con ocho duelos de titular y 7 goles. En total, contando Liguilla, el Cuate tiene 18 cotejos disputando 831 minutos.

El Delantero de Culto ya tuvo un paso por Chivas. En su tiempo como jugador rojiblanco disputó 10 juegos en 2018 y solamente pudo anotar un gol. En caso de regresar, tendría su revancha en otro de los equipos más grandes de la Liga MX.

La directiva del Rebaño Sagrado espera cerrar la contratación de Ángel Sepúlveda en los próximos días. El Cuate sería el compañero y competencia de Armando La Hormiga González.

Sin duda al cuadro dirigido por Gabriel Milito le hace falta otro delantero, pues sumado al Otaku del Gol, solo tienen a unos venidos a menos Javier Chicharito Hernández y Alan Pulido, quienes en sus intervenciones en el torneo no estuvieron acertados. Por lo mismo fue que el extremo Cade Cowell inició como ‘9′ ante Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX.

aar