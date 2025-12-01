¡BRUTAL! Así fue el golpe a traición que recibió Gabriel Milito de parte de un elemento de Cruz Azul

Gabriel Milito, entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, habló sobre el incidente que protagonizó con Omar Campos, defensa celeste, y un par de elementos más de Cruz Azul, en donde fue golpeado por uno de ellos.

“A mí me enseñaron desde muy chiquito dos cosas. Primero, ser respetuoso, primer lugar lo soy, no tolero las faltas de respeto y lo que pasa en la cancha termina en la cancha, por lo tanto no tengo más qué decir”, declaró Milito ante los medios.

Cuando terminó el partido entre Cruz Azul y Chivas, el entrenador argentino del Rebaño se acercó a hablar con un par de jugadores celestes, uno de ellos Omar Campos, quien no se vio cómodo y se alejó de manera brusca del estratega.

Lo peor llegó cuando un elemento de La Máquina, todavía no identificado, le dio un golpe en la cara a Milito, quien no reaccionó de manera violenta, ni mucho menos. Las cosas afortunadamente no pasaron a mayores.

Chicharito falla un penalti y Chivas queda eliminado

Javier Hernández tenía en sus pies la oportunidad de mandar a Chivas a las semifinales del Apertura 2025, pero falló de manera terrible un penalti a cinco minutos del final del partido, lo que permitió Cruz Azul se llevara el pase a la siguiente ronda de la Liga MX con un dramático triunfo de 3-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y de paso definir las llaves para conocer a los finalista.

Al minuto 83 del duelo se presentó una oportunidad de oro para el equipo rojiblanco. Con el juego empatado 2-2 se marcó un penalti en contra de los cementeros. El encargado de cobrar fue Javier Chicharito Hernández, quien se plantó cara a cara con Andrés Gudiño, pero voló el disparo.

A La Máquina le bastaba la igualdad para avanzar por mejor posición en la tabla, pero en tiempo complementario sellaron el triunfo con un golazo de Carlos Rodríguez y ahora se enfrentarán en semifinales a Tigres, que vienen de humillar a los Xolos de Tijuana. La otra llave emparejó a Toluca, el campeón defensor, ante Monterrey, que estará con ánimos renovados luego de dejar en el camino al América.

