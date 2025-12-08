¡OFICIAL! La final entre Toluca y Tigres ya tiene horarios y días conoce AQUÍ todos los detalles

El Apertura 2025 ya conoce a los dos equipos finalistas que disputarán el título de la Liga MX en una edición más del partido por el trofeo del futbol mexicano. Toluca y Tigres son los clubes que pelearán por el campeonato del Apertura 2025 de la Liga MX.

La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol dieron a conocer los días y horarios de la Gran Final. El partido de ida en el Estadio Universitario se llevará a cabo a las 20:00 horas, mientras que el encuentro de vuelta será el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas del Centro de México.

El equipo de Antonio Mohamed derrotó al Monterrey en las semifinales de la Liga MX para acceder a la gran final y así evitar que el Clásico Regio se disputara en los últimos dos cotejos de la temporada.

Por su parte, los Universitarios dejaron en el camino por el título al Cruz Azul, en una serie bastante cerrada entre ambas instituciones, pues el marcador global quedó 2-2 y los pupilos de Guido Pizarro avanzaron al partido por el título gracias a la posición en la tabla de los regiomontanos.

Tony acaricia el trofeo que ganó con Toluca el torneo pasado ı Foto: Mexsport

¿Cuándo y dónde se disputará la gran final de la Liga MX entre Toluca y Tigres?

Por la posición en la tabla, el Toluca tendrá la dicha de recibir el partido de vuelta en la cancha del Estadio Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos se coronaron la temporada pasada en la gran final venciendo al América, que en ese entonces estaba buscando el tetracampeonato del futbol mexicano.

Partido de ida

Cuándo: jueves 11 de diciembre.

Dónde: Estadio Universitario

Horario: 20:00

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Partido de vuelta

Cuándo: domingo 14 de diciembre.

Dónde: Estadio Nemesio Diez

Horario: 19:00

Transmisión: Canal 5, VIX y Canal 7

Cabe recalcar que, desde el Clausura 2003 hasta el Clausura 2025, Toluca y Tigres se han visto las caras en siete ocasiones en la liguilla, dos veces en cuartos de final, una en el repechaje y cuatro en semifinales, con saldo positivo para los Universitarios con seis series ganadas y solo en una ocasión cayeron eliminados.

Tigres avanzó a la final del Apertura 2025 de la Liga MX tras eliminar a Cruz Azul en el Estadio Universitario. ı Foto: Mexsport

Toluca y Tigres buscan empatar a Chivas y Cruz Azul en títulos

Toluca y Tigres disputarán la gran final del Apertura 2025 en busca de sumar un trofeo más a su vitrina, pero será una oportunidad importante para ambos de igualar a dos equipos grandes del futbol mexicano.

Por parte de los Diablos Rojos, en caso de ganar el trofeo ante los Universitarios llegarán a 12 conquistas en la Liga MX, igualando lo conseguido por las Chivas en 2017, año en el que el Rebaño Sagrado sumó su último título del balompié azteca.

Del lado del equipo de la Sultana del Norte, en caso de llevarse el trofeo de la Liga MX, igualarían al Cruz Azul con nueve conquistas dentro del futbol mexicano, reiterando que son uno de los mejores proyectos en la actualidad.

