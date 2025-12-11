Samuel García explota contra FIFA y Mikel Arriola por partidos que le tocaron a Monterrey en Mundial 2026

Samuel García, gobernador de Nuevo León, no quedó conforme con los juegos que se realizarán en Monterrey durante el Mundial 2026.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, manifestó su molestia contra la FIFA y contra Mikel Arriola, comisionado de la FMF, por lo partidos que le tocaron a Monterrey en el Mundial 2026, pues en un inicio estaba planeado que viniera la cabeza de serie del Grupo F, que es Países Bajos, pero la Naranja Mecánica no jugará en el Estadio BBVA ninguno de sus compromisos de primera ronda.

Eso no fue lo único que le generó conflicto al gobernador neoleonés, pues también externó su descontento por el hecho de que la Selección Mexicana no jugará ninguno de sus duelos en el Gigante de Acero, ni en fase de grupos ni en rondas posteriores, y comentó que uno de los argumentos que le dieron fue el clima, lo cual no lo convenció.

🚨@samuel_garcias rompió el silencio junto a @DavidFaitelson_ sobre la ausencia de juegos de la selección mexicana en Monterrey



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/EpNljMNskW — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 11, 2025

“Parece ser que es una decisión algo económica de que a la Selección le conviene que haya juegos en el Azteca por el aforo, lejos de Rayados o Chivas, y obviamente mi pregunta fue si le cabe a más gente a Rayados, ¿por qué en Jalisco? Me salieron con que el clima, como si fuera muy distinto el clima de Jalisco y de Nuevo León; entonces, obviamente argumentos que a mí no me convencen", dijo Samuel García en entrevista con David Faitelson.

Samuel García le pidió una compensación a Mikel Arriola

La decepción por no tener un juego de Países Bajos en Monterrey en la fase de grupos del Mundial 2026 derivó en que Samuel García buscara a Mikel Arriola para pedirle al comisionado de la FMF que una potencia juegue un partido amistoso en el Estadio BBVA antes de la Copa del Mundo.

“Obviamente busqué a Mikel (Arriola) y le dije, ‘no compadre, a ver cómo me compensas’, ahora estoy buscando que al menos un juego amistoso con una selección grande sea en Monterrey antes del Mundial, le dije, ‘oye, para que no se te sienta la raza tienes que venir antes a jugar un amistoso’, y en eso andan, entonces voy a esperar a ver qué novedades me dan para enero”, comentó al respecto el gobernador de Nuevo León.

Un gusto recibir a @DavidFaitelson_ para platicar del Mundial y de mis Tigres que van por la NOVENA 🏆🐯🇲🇽 pic.twitter.com/sO5omKPmA1 — Samuel García (@samuel_garcias) December 10, 2025

¿Qué partidos del Mundial 2026 serán en Monterrey?

El Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, recibirá cuatro partidos durante la celebración del Mundial 2026, de los cuales tres serán de fase de grupos y uno en la ronda de dieciseisavos de final.

Los encuentros de la fase de grupos que se llevarán a cabo en el Gigante de Acero serán Túnez vs (Polonia, Albania, Ucrania o Suecia, 14 de junio), Túnez vs Japón (20 de junio) y Sudáfrica vs Corea del Sur (24 de junio).

El cuarto y último cotejo del Mundial 2026 en Monterrey se llevará a cabo el 29 de junio, cuando se enfrenten en dieciseisavos de final el líder del Grupo F (podría ser Países Bajos) contra el segundo lugar del Grupo C (Brasil, Escocia, Marruecos o Haití).

EVG