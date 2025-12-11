Marco Verde, listo para la “guerra” contra Raphael Igbokwe, su cuarto rival profesional, en su natal Mazatlán

El boxeador mexicano Marco Verde se reportó listo para pelear ante su gente en su natal Mazatlán este sábado 13 de diciembre en el ring del Centro de Usos Múltiples, donde se medirá ante el estadounidense Raphael Igbokwe, en la que será la cuarta pelea profesional del medallista olímpico en París 2024.

Con la presencia de Eddy Reynoso, mánager y estratega de la carrera de Marco Verde, el entrenador Radames Hernández y su rival Raphael Ignokwe, quien suma 17 victorias, siete por nocaut y seis derrotas, se dieron a conocer los detalles de esta gala boxística organizada por NBNL (No Boxing No Life Management), además de Clase y Talento, más el apoyo de autoridades locales y patrocinadores.

Marco Verde promete un gran combate contra Raphael Igbokwe

Procedente de Las Vegas, Nevada, donde realizó un productivo campamento de preparación para el combate de este sábado, acompañado de su padre Manuel Verde, el pugilista sinaloense afirmó que tendrá “una gran pelea”.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Samuel García explota contra FIFA y Mikel Arriola por partidos que le tocaron a Monterrey en Mundial 2026

“Muy contento de que todo el equipo esté aquí, no falta nada, va a ser una gran pelea con grandes talentos mazatlecos, no puedo estar más contento, y ya solo esperando el pesaje y después listos para la guerra”, declaró Marco Verde, quien reconoció la experiencia de su Raphael Igbokwe, boxeador que ya ha peleado a 10 rounds.

Eddy Reynoso quiere hacer campeón a Marco Verde

Por su parte, Eddy Reynoso afirmó después de un año trabajando de la mano de Marco Verde que el mazatleco es una estrella a la que quiere hacer campeona, pues lo ve con todas las cualidades y aptitudes para que lo logre.

“Quiero hacer campeón a Marco, una estrella, tiene todas las cualidades para ser una estrella en el boxeo y por ello deben estar orgullosos de verlo aquí en Mazatlán”, dijo Reynoso, además de considerar que “con su disciplina y condiciones, tiene todas las cualidades, créanme que aquí va a nacer una nueva estrella”, por lo que pidió el apoyo de la afición.

Eddy Reynoso se dijo contento de estar presente en Mazatlán y comentó que la carrera de Marco Verde “va por muy buen camino”. Entre los planes a futuro, mencionó que se buscará que pelee en diferentes estados del país. También adelantó que para el próximo año, el boxeador de 23 años pasará de los seis a los ocho rounds, con posibilidad de cerrar a 10 asaltos.

Este viernes se llevará a cabo el pesaje en el Hotel Varali, así como la revisión médica. La velada boxística será el sábado y dará inicio a partir de las 16.00 horas locales (17:00 horas del Centro de México). La pelea de Marcó Verde será transmitida por Box Azteca. Los tickets siguen a la venta en diferentes puntos locales.

EVG