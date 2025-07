Marco Verde revela el sorpresivo consejo que le dio el Canelo Álvarez previo a su primera pelea en México

El sinaloense Marco Verde compartió el consejo que recibio de parte del experimentado Saúl ‘Canelo’ Álvarez de cara a su primera pelea de box en México, que será contra el Humberto Díaz.

El Green aseguró que el campeón absoluto de las 168 libras le manifestó su apoyo para el combate del próximo 12 de julio y le aconsejó que no se preocupara.

“Me dijo que tengo todo el apoyo, que no me preocupara, que tengo mucho apoyo por parte de él. Contento de sentir ese apoyo. Próximamente conocerlo, hablar más con él, hasta de sparring también para que me dé más consejos”, reveló Marco Verde en una conferencia de prensa virtual.

Marco Verde hizo énfasis en que siempre está abierto a recibir consejos de boxeadores y atletas como el ‘Canelo’ Álvarez.

“Al final, él está donde yo quiero estar, es esa gente que quiero escuchar”, agregó al respecto el medallista olímpico de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Dónde es la primera pelea de Marco Verde en México?

Marco Verde disputó su primera pelea de box como profesional el 3 de mayo de este año, cuando se impuso al también mexicano Michel Polina en Arabia Saudita.

El originario de Mazatlán aseguró la victoria tras noquear al Águila Polina luego de apenas un minuto y medio de iniciado el pleito.

Marco Verde se medirá ante el venezolano Humberto Díaz en su natal Sinaloa. El Polideportivo Juan S. Millán de Culiacán será el lugar en el que se lleve a cabo la pelea entre el azteca y el sudamericano.

Humberto Díaz llega al combate contra el Green con un récord de ocho victorias y dos derrotas.

¿Cuántas peleas más tendrá Marco Verde en el 2025?

Marco Verde espera tener al menos tres peleas más antes de que termine el año, incluyendo la del 12 de julio ante Humberto Díaz.

El mazatleco también espera subirse al ring el 13 de septiembre durante la cartelera en la que el ‘Canelo’ Álvarez enfrenta al estadounidense Terence Crawford en Las Vegas.

La cuarta y última pelea de Marco Verde en el 2025 podría llevarse a cabo en diciembre, pero todavía faltarían por revelarse detalles al respecto.

