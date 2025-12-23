Dictan prisión preventiva contra exárbitro Marco Antonio Rodríguez por presunta violencia familiar

Un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva contra el exárbitro Marco Antonio Rodríguez como medida cautelar en un proceso por presunta violencia familiar que está desde el 2023. El exsilbante de futbol deberá ponerse a disposición del Reclusorio Norte a más tardar el viernes 26 de diciembre.

El exárbitro, más conocido por los aficionados como Chiquimarco, no se presentó a la audiencia programada para el 18 de noviembre de este año, misma que se llevó a cabo en la Unidad de Gestión Judicial número 3 del Poder Judicial de la Ciudad de México. Por esta razón, el juez cambió las medidas cautelares para el exnazareno, que deberá seguir el proceso en prisión.

¿Qué sigue en el proceso contra Marco Antonio Rodríguez?

Si el exárbitro Marco Antonio Rodríguez no acude al reclusorio norte, las autoridades podrían girar una orden de aprehensión en contra suya.

Chiquimarco fue denunciado por presunta violencia familiar en el 2023 y desde entonces se lleva a cabo este proceso. De acuerdo con información de Mediotiempo, la víctima reveló que el exsilbante ha amenazado con atentar contra su integridad en caso de que siga adelante con su denuncia ante las autoridades.

¿Cuándo se retiró del arbitraje Marco Antonio Rodríguez?

Marco Antonio Rodríguez se retiró como árbitro de futbol en el 2014 después de una carrera de 19 años, en los cuales impartió justicia en varios juegos de la Liga MX y en torneos internacionales tanto de selecciones nacionales como de clubes.

Fue árbitro internacional desde el 2000 y a partir de entonces estuvo como silbante en competencias como Copa América, Copa Oro, Copa Libertadores y Concachampions.

Marco Antonio Rodríguez es hasta la fecha el único mexicano en ser árbitro en tres Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

¿Qué hizo Marco Antonio Rodríguez tras su retiro como árbitro?

Marco Antonio Rodríguez realizó su curso como director técnico y en el 2019, cuatro años después de su retiro como árbitro, fue nombrado entrenador del Salamanca de la Segunda División de España. Sin embargo, tres días después fue destituido del cargo, por lo que ni siquiera debutó.

Chiquimarco se unió a TUDN como analista arbitral en noviembre del 2020, luego de una experiencia en la televisión española. En enero del 2024 se reportó su salida de la televisora en medio de una reestructuración de la misma.

EVG