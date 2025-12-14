¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Antonio Mohamed como DT y qué equipos?

El estratega argentino Antonio Mohamed se encuentra en una nueva final del futbol mexicano. El Turco comandó a los Diablos Rojos del Toluca a la serie por el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Tigres de la UNAL. En caso de ganarla, Mohamed añadiría una nueva estrella a su curriculum.

El Turco Mohamed es una leyenda en los banquillos del futbol mexicano. Con diferentes equipos ha tocado la gloria eterna de ser campeón y no quiere dejar escapar la oportunidad de ser campeón de nueva cuenta, recordando que su Toluca es el actual monarca del balompié azteca.

Tony acaricia el trofeo que ganó con Toluca el torneo pasado ı Foto: Mexsport

Los títulos de Mohamed como DT en la Liga MX

Tijuana-2012

América-2014

Monterrey-2019

Toluca-2025

Por el momento Antonio Turco Mohamed tiene cuatro títulos de Liga MX con cuatro equipos diferentes; Xolos de Tijuana, Club América, Rayados del Monterrey y Diablos Rojos del Toluca. De ganarle a Tigres estaría ante las puertas de su quinto campeonato en los banquillos aztecas y de repetir con un mismo club por primera vez.

La historia de gloria de Antonio Mohamed en la Liga MX inició en 2012, cuando con un modesto Tijuana sorprendió a propios y extraños. Los Xolos, que llegaban luego de ascender a la Primera División del futbol mexicano, se metieron a la final ante Toluca en el Apertura. Con gol inolvidable de Duvier Riascos, los de la frontera ganaron su primer y al momento único título.

Pintando de ROJO 👹😈 pic.twitter.com/m0OeOWeFiF — Toluca FC (@TolucaFC) December 14, 2025

Dos años más tarde, el Turco Mohamed recibió una oportunidad con el Club América. El sudamericano no decepcionó y se convirtió en dos veces campeón de la Liga MX. Pero no sería el último. Curiosamente su siguiente copa la consiguió ante las Águilas, aunque el club afortunado ahora fueron los Rayados del Monterrey, en donde construyó una identidad muy fuerte.

Antes de llegar a Toluca, el estratega argentino tuvo recorrido por varios equipos, incluyendo los Pumas de la UNAM, en donde alcanzó semifinales, pero no pudo pelear por el trofeo. Ya con los Diablos Rojos, en su primer certamen consiguió el campeonato, ese que él mismo le había negado con Tijuana.

Toluca y Tigres definen al campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este domingo 14 de diciembre. El encuentro es en el Inifierno, el Estadio Nemezio Diez, en donde los locales deberán ganar por dos goles si quieren salir campeón. Con victoria de un tanto llevan la serie a tiempo extra y en caso de empate Tigres es campeón.

