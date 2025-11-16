Exárbitro Marco Antonio Rodríguez es detenido por un grave problema legal

El exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como Chiquimarco, fue detenido la mañana de este domingo, 16 de noviembre de 2025, por el presunto delito de violencia familiar.

El proceso legal de Chiquimarco ha llegado a una nueva etapa, pues tiene programada una audiencia el próximo martes 18 de noviembre a las 12:30 horas y una de las condiciones es que el imputado debe comparecer físicamente.

Puestos los ojos en Jesús



Hebreos

12 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y… pic.twitter.com/VhVHHORQcl — Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) May 22, 2025

Según la fuente mencionada, esta medida se presentó luego de un amparo previo, cuando el juez ordenó que el acusado debe estar cuando sea requerido por la autoridad.

De acuerdo con Récord, el exsilbante fue detenido por un hecho del que se le acusa desde 2023. En ese año fue acusado de presunta violencia familiar, incluso fue detenido y puesto en libertad.

Pese a ser liberado, las autoridades determinaron darle vinculación a proceso, por lo que su caso se mantuvo abierto y se le dio seguimiento, esto según su abogado hace unos años.

El mexicano en las semifinales del Mundial de Brasil 2014. ı Foto: larazondemexico

¿Quién es Marco Antonio Rodríguez?

Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como Chiquimarco, es un exárbitro mexicano muy reconocido por su estilo y por su trabajo en la Liga MX, en donde se consolidó como uno de los más reconocidos.

El silbante trabajó en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Se le recuerda por estar en uno de los partidos más importantes de la historia del deporte, cuando Brasil fue goleada por Alemania 1–7 en semifinales de la Copa del Mundo Brasil 2014.

Chiquimarco se retiró como árbitro en 2014, de hecho su último partido fue ese duelo de semifinales entre brasileños y alemanes. Él quería que su último partido fuera la final de la Copa del Mundo, pero se quedó conforme con haber estado en aquel duelo tan recordado.

“Yo quería pitar la Final del Mundial y retirarme así y cuando me enteré que me tocaba la Semifinal, dije ‘Bueno, no está mal’. A la postre, ese partido fue la verdadera Final. Yo veía a los alemanes ‘pa, pa, pa, gol tras gol’ y a los brasileños los veía en shock. No veía capacidad psicológica y deportiva para sobreponerse”, relató el mexicano en entrevista con Julio Maldonado. Luego de trabajar como silbante, el exnazareno fue analista en televisión.

