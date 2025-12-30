¡Con la espalda! Cristiano Ronaldo cierra el 2025 con un gol lo más inverosímil posible (VIDEO)

Cristiano Ronaldo se despidió del 2025 con un inverosímil gol con el Al-Nassr.

El portugués Cristiano Ronaldo cerró el 2025 con un gol más que inverosímil, pues anotó con la espalda en una jugada circunstancial, pero el peculiar tanto ayudó a que el Al-Nassr rescatara un punto como visitante contra el Al-Ettifaq, con el que igualó 2-2 en la Jornada 12 de Arabia Saudita, con lo que se mantiene líder.

El también lusitano João Félix sacó un disparo potente y el balón fue directo a la espalda de CR7, lo cual cambió la trayectoria de la esférica para que terminara en el fondo de las redes de la portería defendida por el eslovaco Marek Rodak, quien nada pudo hacer ante el imprevisto desvío.

Con la espalda también vale. Gol número ¡957! para Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/14SgBtge8R — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 30, 2025

Cristiano Ronaldo completó los 90 minutos en el cotejo que se llevó a cabo en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, donde precisamente João Félix fue el jugador que marcó el otro tanto de los Caballeros de Najd, que siguen líderes de la clasificación e invictos con una cosecha de 31 unidades.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en la temporada?

Con su inverosímil gol ante el Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo llegó a 14 goles en 15 encuentros con el Al-Nassr en la Temporada 2025-2026.

El Bicho disputa su cuarta campaña con el conjunto árabe, al cual se unió tras su participación con Portugal en el Mundial de Qatar 2022 y después de una segunda y muy corta etapa en Inglaterra con el Manchester United.

De las anotaciones que Cristiano Ronaldo lleva en el actual ciclo futbolístico, 13 han sido en encuentros de liga y una en la Supercopa de Arabia Saudita.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1,000?

Cristiano Ronaldo llegó a 957 goles en 23 años de carrera con la diana que hizo de espalda en el empate 2-2 entre Al-Nassr y Al-Ettifaq.

El Comandante arrancará el 2026 con la misión de lograr 43 goles para llegar a los 1,000, la próxima gran meta individual que quiere conseguir en su prolífica carrera.

Para ello, Cristiano Ronaldo deberá hacer dos tantos más de los que registró en el 2025, año que terminó con un total de 41 dianas. El atacante de 41 años tendrá una doble motivación para el objetivo con la celebración del Mundial 2026, que significará su sexta y última justa mundialista con Portugal.

EVG