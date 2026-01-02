Cristiano Ronaldo presume un exclusivo Patek Philippe; ¿Cuántos millones cuesta el lujoso reloj del astro portugués?

Una vez más Cristiano Ronaldo está acaparando la atención del mundo entero, aunque esta vez no por sus goles ni por sus récords, sino por un exclusivo, lujoso y costoso reloj Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G en oro blanco de 18 quilates con diamantes que utilizó mientras recibió el premio a mejor jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards.

El portugués asistió a la gala celebrada en Dubái con un reloj que dejó impresionado a más de uno. El Patek Philippe Nautilus Chronograph no es un modelo que se pueda encontrar en vitrinas de tiendas, pues su producción es limitada y reportes señalan que solo se hace bajo pedido. El reloj de colección de CR7 tiene valor de 12.5 millones de pesos.

El reloj de Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards:



- Un Patek Philippe Nautilus Chrono. Ref. 5980/1400G.



Los marcadores horarios y las agujas son oro blanco de 18 kilates.



Todo el bisel y la correa están compuestos de diamantes.



Precio: 700.000€.#DonShelbyRelojero pic.twitter.com/urIuOyf4lj — Don Shelby (@DonShelby_) December 28, 2025

El reloj del Comandante está fabricado en oro blanco de 18 quilates, con marcadores horarios y las agujas con el mismo material. El bisel como la correa tienen diamantes, que lo convierten en una pieza de colección y que solo está al alcance de algunos afortunados

Este Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G en oro blanco de 18 quilates con diamantes se une a la colección de relojes del delantero portugués. Entre sus piezas se encuentra un Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial, un Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon, un Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition, un Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow y más.

Cristiano Ronaldo va por la meta de los mil goles

Cristiano Ronaldo ganó el premio como el mejor jugador del Medio Oriente en los Globe Soccer Awards en Dubái. Durante su intervención aseguró que alcanzará la cifra de 1000 goles en su carrera, eso si no se presenta la única de las cosas que pueden frenar su cruzada: las lesiones.

“Alcanzaré ese número con seguridad, si no hay lesiones”, dijo Cristiano Ronaldo, quien tiene 40 años de edad y quien recientemente llegó a los 956 tantos como profesional, luego de marcar dos veces para el Al-Nassr en la Primera División de Arabia Saudita.

“Todavía estoy muy motivado para continuar. No importa (dónde) juegue, en el Oriente Medio, en Europa, siempre disfruto jugar al futbol, ganar trofeos, marcar goles y quiero seguir adelante. Sabes cuál es mi objetivo: quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar el número que todos ustedes conocen”, dijo después de recibir su premio.

Luego del último partido del año, en donde el Al-Nassr empató 2-2 ante el Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo tiene 957 goles. Su anotación fue curiosa, pues un compañero disparó a puerta y el balón le impactó en la espalda para acercalo más a la meta de los mil goles. Aunque CR7 no hizo nada y fue el esférico el que realizó todo el trabajo, el portugués festejó con mucha emoción.

