Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers; Ronda Divisional de la NFL

La postemporada de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues este encuentro es de matar o morir para seguir con vida en los playoffs de la NFL e ir en busca del Vince Lombardi.

Los de Seattle llegan a este encuentro con una semana de descanso por quedarse como el primer sembrado de la Conferencia Nacional y tener este privilegio; por su parte, los de San Francisco disputarán su segundo encuentro en la postemporada tras vencer a los actuales campeones de la NFL y ser uno de los favoritos para llegar al Super Bowl LX.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la victoria que está de por medio entre estas dos franquicias, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

El partido entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers se jugará este sábado, 17 de enero del 2026, en el Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington. La patada de salida será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5.

Fecha: sábado 17 de enero del 2026

Hora: 19:00

Estadio: Lumen Field

Transmisión: Canal 5

Sam Darnold confirma que está listo para jugar ante San Francisco

El Lumen Field será testigo de un tremendo partidazo entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers, el mejor sembrado de la Conferencia Nacional, contra la sexta mejor institución en la temporada regular.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias para seguir en pie por la pelea del título de la NFL, aunque los Seahawks aún tienen en duda a su mariscal de campo Sam Darnold para el encuentro de Ronda Divisional, pero el propio quarterback comentó que “siento que estaré listo para el sábado”.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y la Ronda Divisional no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO