El VIDEO de Charles Leclerc embarrado de caca en la presentación del nuevo monoplaza de Ferrari

El monegasco Charles Leclerc se embarró de caca en el primer día que condujo el nuevo monoplaza de Ferrari para la Fórmula 1 (F1) 2026, un hecho que se hizo viral rápidamente y que dio mucho de qué hablar entre los aficionados en las redes sociales.

Las redes sociales captaron el video del incómodo momento que pasó el piloto de 28 años de edad, quien mientras caminaba hacía todo lo posible por dejar sus zapatillas libres de excremento, haciendo hasta el último esfuerzo por dejarlos completamente limpios, en un hecho que tomó con humor.

🐎🚨 | CHARLES LECLERC ACABA DE PISAR UN PEDAZO DE MIERDA MUY GRANDE.



Después le avisaron que acababa de manejar la Ferrari. Ahí entendió todo. 🙏pic.twitter.com/TapmlmlX5E — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) January 23, 2026

Las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar. Mientras algunos indicaron que el hecho de que Charles Leclerc se haya embarrado de caca es señal de buena suerte, otros consideran que es un mal augurio para el monegasco y Ferrari en la F1 2026.

Ferrari tiene sus primeros problemas con su nuevo monoplaza

El nuevo coche de Ferrari para la F1 2026 presentó un desperfecto. El monoplaza que Charles Leclerc y Lewis Hamilton conducirán en la temporada de este año tuvo un desperfecto al dar sus primeras vueltas en la pista.

El heptacampeón mundial Lewis Hamilton fue el primero en probar el SF-26, pero después de unos minutos al volante el monoplaza paró, motivo por el cual fue empujado por los mecánicos a boxes.

Posteriormente, Ferrari dio a conocer que no hubo ningún problema con el coche, pues aseguró que el hecho de que el mismo se quedara en plena recta del circuito fue algo planeado, debido a que era una pausa predeterminada.

Ahora es el turno de Charles Leclerc con la SF-26!



Ya estoy subidisimo de nuevo a la ilusión de cada año 🫣#F1 #Ferrari

pic.twitter.com/aTB1ANgV55 — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) January 23, 2026

¿Cuántas temporadas ha corrido Charles Leclerc en la F1 con Ferrari?

El monegasco Charles Leclerc se prepara para vivir su octava campaña de Fórmula 1 con Ferrari, escudería con la que compite desde el 2019, cuando llegó procedente de Sauber.

Su mejor desempeño con el Cavallino Rampante hasta el momento ocurrió en la temporada del 2022, en la que finalizó subcampeón del mundo con una cosecha de 308 puntos, muy lejos de los 454 que sumó el neerlandés Max Verstappen.

En contraparte, la peor campaña de Charles Leclerc con Ferrari fue la del 2020, acortada debido a la pandemia del coronavirus. En aquella ocasión terminó octavo de la clasificación después de haber obtenido 98 unidades a lo largo de las 17 carreras que se llevaron a cabo.

EVG