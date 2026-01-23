Broncos vs Patriots: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de Campeonato de la Conferencia Americana de la NFL?

Broncos se enfrenta a Patriots en la final de la Conferencia Americana de la NFL

Si algún oponente está familiarizado con Jarrett Stidham, el mariscal de campo suplente de los Denver Broncos son los New England Patriots, quienes lo seleccionaron en 2019 para que fuera el suplente de Tom Brady. Los equipos se enfrentan en el juego de Campeonato de la Conferencia Americana de la NFL.

Cuando Josh McDaniels asumió el puesto de entrenador en jefe de los Raiders, adquirió a Stidham para ser el reemplazo de Derek Carr durante dos años antes de firmar con Denver, donde fue el número dos de Russell Wilson, y luego quedó como el hombre de confianza de Bo Nix.

Después de que McDaniels regresó a Nueva Inglaterra para su tercera etapa como coordinador ofensivo en el receso previo a la presente campaña, los Patriots estaban interesados en reencontrarse con Stidham, pero éste eligió quedarse en Denver.

¿Dónde ver el juego de Campeonato de la Conferencia Americana de la NFL?

El juego de Campeonato de la Conferencia Americana de la NFL entre los Broncos Denver y los New England Patriots, lo puede ver por la señal de Canal 5. Inicia el domingo 25 de enero a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Broncos va sin Nix a la final

Bo Nix ha quedado fuera de combate por una cirugía tras romperse el tobillo derecho en la jugada ganadora de Denver en tiempo extra contra Buffalo el fin de semana pasado. Y Stidham entrará en acción el domingo cuando los Broncos (15-3) reciban a Drake Maye y los Patriots (16-3) en el partido por el campeonato de la AFC.

Nix fue integral para el éxito de Denver esta temporada, orquestó seis remontadas en el último cuarto o en tiempo extra y llevó a Denver a un récord de 12-2, el mejor de la NFL en duelos decididos por una sola anotación. Pero sus entrenadores y compañeros insisten en que están igualmente confiados en que Stidham puede llevarlos al Super Bowl.

“Tenemos suerte de tenerlo porque no todos tienen un mariscal de campo esperando tan talentoso como Jarrett”, dijo el tackle derecho Mike McGlinchey.

Aunque la directiva de los Patriots conoce bien a Stidham, el tackle defensivo Milton Williams no se anduvo con rodeos cuando se le preguntó qué sabía sobre el quarterback de sexto año que no ha lanzado un pase en dos años.

“Nada. No voy a mentir”, dijo. “Nada. Vamos a ver las grabaciones de él y averiguar qué le gusta hacer. Pero no les gustó más que Bo, así que...”.

Por supuesto, a ningún equipo le gusta más su mariscal de campo suplente que su titular, pero el entrenador de los Broncos Sean Payton insiste en que Stidham podría ser titular en varios otros equipos de la NFL.

Stidham no tiene el currículum de Nix, pero no es un novato, dijo Christian González, cornerback de los Patriots.

Maye tuvo una temporada de Jugador Más Valioso en su segundo año en la liga y el primero bajo la tutela de McDaniels. Pero ha tenido una postemporada desconcertante. Ha sido capturado 10 veces, con dos pases interceptados y seis pérdidas de balón, pero aún así ha vencido cómodamente a los Chargers y Texans.

La defensa de Denver lideró la liga en capturas con 68, pero enfrentó una escasez de recuperaciones hasta que recolectó cinco contra los Bills la semana pasada.

