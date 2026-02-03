Bad Bunny es uno de los artistas más reconocidos de la industria del entretenimiento, quien este domingo 1 de febrero se convirtió en el ganador del Grammy por Mejor Álbum del Año y el próximo 7 de febrero hará historia al presentarse en el Medio Tiempo del Super Bowl.

En medio del éxito, muchos se preguntan quién es la pareja actual de Bad Bunny, pues el cantante puertorriqueño ha sostenido pocos pero polémicos romances. Te compartimos qué sabemos de su vida amorosa y si tiene una novia en febrero del 2026.

Bad Bunny ı Foto: Reuters

¿Quién es la novia de Bad Bunny?

De manera oficial, Benito Martínez Ocasio está soltero, pero en redes sociales se dice que es pareja de Gabriela Berlingeri, quien fue su novia años atrás y con quien mantenía una amistad cercana a pesar de que ambos han tenido nuevas parejas después.

Su relación comenzó en 2017 y aunque el vínculo siempre se manejó con hermetismo, en su momento se habló de un compromiso. A pesar de ello, en el año 2022 se dio a conocer que habían transformado su romance en una amistad.

Ahora, se dice que en el 2025, el artista logró reconectar de manera romántica con la empresaria y según relata Chamonic, en verano de ese año se comprometieron en una reunión íntima, lo que encendió las redes sociales.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri ı Foto: Especial

Anteriormente, a Bad Bunny se le ha relacionado con otras celebridades. El ejemplo más claro de ellas fue Kendall Jenner, romance que acaparó titulares y fue uno de los romances más sonados en 2023 y aunque la relación formal duró hasta 2024, se siguieron viendo posteriormente.

La primera novia del famoso fue Carliz de la Cruz, una mujer a la que conoció antes de la fama y con quien salió desde 2011 hasta 2017. Esta relación tuvo relevancia legal años después debido al uso de audios de voz en canciones.

Además, existieron romances no confirmados que hasta el momento dan de qué hablar, pues se especula que Bad Bunny tuvo momentos románticos con artistas como Cazzu y después con Rosalía, los cuales han quedado como simples rumores.