La edición de 2026 de los Premios Grammy fue histórica, pues Bad Bunny se convirtió en el primer artista, en los 68 años de historia del galardón, en ganar el premio al Álbum del Año con un disco cantado totalmente en español.

Además, el puertorriqueño dejó en claro, una vez más, que está en contra de la política antinmigrante del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Luego de recibir el premio, el intérprete subió al escenario de la Crypto.com Arena de Los Ángeles, y se manifestó en contra del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Sin embargo, a días de la ceremonia, en redes sociales ha surgido la teoría de que esa noche Bad Bunny usó un chaleco antibalas debajo del elegante traje de Schiaparelli. Internautas aseguran que el boricua lucía “raro” y que su físico era distinto.

Afirman que Bad Bunny usó chaleco antibalas en los Grammys, ¿es real?

En redes sociales nació la teoría de que Bad Bunny usó un chaleco antibalas durante los Premios Grammy. La especulación surgió debido al aspecto estructurado de su atuendo, que mostraba un volumen inusual en el torso.

Miles de usuarios interpretaron que se trataba de una medida de seguridad que tomó el intérprete de “Nueva Yol”, especialmente tras haber sido objeto de amenazas de muerte en 2025 durante sus conciertos en Puerto Rico, situación que incluso llevó al FBI a reforzar su vigilancia.

El traje que usó en los Grammys, y que generó tanto debate, era un diseño exclusivo de la casa de alta costura Schiaparelli, una firma que recupera la herencia surrealista de Elsa Schiaparelli, quien fue una rival histórica de Chanel durante las décadas de 1930 y 1940.

El look de Bad Bunny incorporó un corsé bajo la camisa blanca, pues era una propuesta artística que buscaba redefinir la silueta masculina y desafiar las normas de género en la moda al usar una pieza normalmente pensada para una mujer.

El esmoquin fue complementado con joyas de Cartier.

Just look at Bad Bunny in a LACED UP ✨️Schiaparelli✨️ by Daniel Roseberry COUTURE suit for the Grammy's.🪡 pic.twitter.com/rRJqK55Rxj — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) February 2, 2026

Entonces ¿Bad Bunny usó o no un chaleco antibalas en los Grammys?

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo han aclarado si usó chaleco antibalas en los Premios Grammy de este 2026.

De este modo, todo queda en especulación, aunque muchos usuarios afirman que esta teoría podría ser cierta, sobre todo por el discurso político que pronunció Bad Bunny contra el ICE y las políticas migratorias de Donald Trump.