¿Quién es y qué significa el ‘Sapo Concho’, personaje de Bad Bunny que llega al Super Bowl LX 2026?

El Super Bowl LX 2026 no sólo promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también un evento cultural marcado por la presencia de Bad Bunny en el show de medio tiempo.

Previo a esta presentación, un curioso personaje ha captado la atención del público. Es nada menos que el Sapo Concho, un símbolo que el artista puertorriqueño ha convertido en parte de su narrativa artística y política durante su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Además, previo al evento deportivo de este domingo, este amiguito ha aparecido en carteles y mensajes en contra del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) generado debate y curiosidad sobre su significado; en La Razón te contamos.

El Sapo Concho es un anfibio endémico de Puerto Rico, en peligro crítico de extinción. Bad Bunny lo ha adoptado como símbolo en su música y en su discurso cultural, transformándolo en un emblema de identidad boricua, memoria ambiental y resistencia social.

El artista utiliza la figura del sapo para visibilizar problemáticas que van desde la pérdida de especies hasta la lucha contra políticas migratorias en Estados Unidos. En su universo creativo, el Sapo Concho representa lo olvidado y lo marginado, por lo regular aparece vestido con un overol que evoca a la clase trabajadora.

Del mismo modo, en redes sociales la gente de Puerto Rico ha aprovechado la popularidad que ha tenido el Sapo Concho Puertorriqueño para denunciar crímenes ambientales en el hábitat de esta especie. En X, usuarios señalan el proyecto Esencia, que se realizará en Cabo Rojo, de construir en casi dos mil acres de zona protegida un complejo turístico que pondría en peligro al Sapo Concho.

De hecho, la zona donde quiere cometer ese crimen ambiental podría ser hábitat potencial del Sapo Concho Puertorriqueño.



Por si nos faltaran razones para oponernos al proyecto Esencia en Cabo Rojo. Aquí una más. https://t.co/dTHYerPCFa pic.twitter.com/cFskPFvt92 — Cavinsky ® (@____TRC____) January 6, 2025

Previo al Super Bowl LX 2026 aparecen carteles del Sapo Concho en contra del ICE

En los días previos al Super Bowl LX, usuarios y medios de comunicación estadounidenses reportaron la aparición de carteles con la imagen del Sapo Concho en distintas ciudades de Estados Unidos, acompañados de mensajes en contra del ICE.

Estos carteles tienen la leyenda “ICE OUT” y “CHING*A LA MIGRA”, como una exigencia a poner fin a las redadas y detenciones de migrantes. De este modo, el anfibio es parte de una protesta política y social.

Carteles del Sapo Concho en contra de ICE aparecieron en San Francisco días previos al Super Bowl 2026 ı Foto: X @AccessBadBunny

Estos mensajes han sido interpretados por los internautas como una estrategia de Bad Bunny para amplificar un mensaje de resistencia previo a su presentación en el escenario más visto del mundo, el Super Bowl.