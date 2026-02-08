¿Quién es Drake Maye, quarterback de los New England Patriots, y por qué es tan famoso?

Drake Maye, quarterback de Patriots, durante el Super Bowl LX de la NFL contra Seahawks.

Drake Maye, de 23 años de edad, es el primer quarterback que guió a los New England Patriots de nueva cuenta a un Super Bowl de la NFL desde la salida de Tom Brady, por lo que su importancia y fama creció de manera exponencial en las últimas semanas entre los aficionados al futbol americano.

El nacido en Huntersville, Carolina del Norte, debutó con los Pats en el 2024 como suplente. Tomó el mando de la titularidad a mitad de camino y ya en su segunda campaña, la del 2025, lideró a los de Foxboro, Massachusetts, con 4,394 yardas y 31 touchdowns en temporada regular.

Drake Maye lideró a los New England Patriots a su primer Super Bowl desde el 2019, cuando el equipo había disputado por más reciente ocasión el duelo por el trofeo Vince Lombardi. Aquella vez, Tom Brady y compañía superaron 13-3 a Los Angeles Rams.

El recorrido de Drake Maye hasta su llegada a la NFL con los Patriots

Drake Maye es un jugador profesional de futbol americano que juega para los New England Patriots. Viene de una familia de deportistas, pues su padre también jugó futbol americano como quarterback y basquetbol en la Myers Park High School.

En la universidad, el mariscal de campo de los Pats jugó para North Carolina con los Tar Heelrs, en donde su padre fue quarterback 25 años atrás. No tardó en destacar, pues aunque en el 2021 fue suplente de Sam Howell, los años posteriores fue titular.

En el 2022 y el 2023 se ganó el puesto estelar. Disputó 30 duelos en el futbol americano colegial, con 8 mil yardas por aire y 1,200 por tierra, además de 79 touchdowns en total.

Drake Maye fue seleccionado por los New England Patriots en el NFL Draft 2024, que estaban necesitados de un quarterback que pudiera llenar los zapatos de Tom Brady, que es una tarea muy pesada. Sin embargo, poco a poco demostró tener buen nivel, al comandar a New England al Super Bowl.

EVG