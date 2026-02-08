¿Quién es Robert Kraft, dueño de los New England Patriots de la NFL?

Robert Kraft es dueño de los New England Patriots de la NFL desde 1994.

Robert Kraft es un multimillonario empresario estadounidense que desde enero de 1994 es el dueño de los New England Patriots de la NFL. Adquirió a la franquicia por 172 millones de dólares. Es presidente y director ejecutivo de Kraft Group , un holding diversificado con activos en papel y embalaje, deportes y entretenimiento, desarrollo inmobiliario y una cartera de capital privado.

Robert Kraft es aficionado de los Pats desde sus días como jugador en la American Football League (AFL) y había sido abonado desde 1971, el año en el que la franquicia se mudó al Schaefer Stadium, demolido en el 2002 y reemplazado por el Estadio Gillette, actual casa del equipo de Foxboro, Massachusetts.

El legado de Robert Kraft en los Patriots

Los New England Patriots han ganado sus seis anillos de Super Bowl de la NFL con Robert Kraft como propietario de la franquicia, lo que demuestra el gran crecimiento del equipo desde entonces.

Los Pats ganaron su primer Super Bowl en el 2002, cuando se coronaron en la edición XXXVI tras derrotar por pizarra de 20-17 a los Rams, que en ese momento jugaban en San Luis.

Posteriormente, los Patriots también conquistaron los Super Bowls XXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII, este último en el 2019 y con el cual igualaron a los Pittsburgh Steelers como las franquicias más ganadoras en la historia de la NFL.

Antes de que Robert Kraft adquiriera a los Patriots, Nueva Inglaterra solamente había llegado a un Super Bowl, el XX, mismo que perdieron por un aplastante marcador de 46-10 a manos de los Chicago Bears.

¿A cuánto asciende la fortuna de Robert Kraft, dueño de los New England Patriots?

El patrimonio neto de Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, se estima en aproximadamente 11,110 millones de dólares, de acuerdo con información de Forbes.

También fundó el Kraft Group, que además de los Patriots, incluye al New England Revolution, equipo de la MLS, y grandes inversiones en el sector papelero y de empaquetado.

Robert Kraft también es conocido por sus labores filantrópicas, pues ha donado alrededor de 500 millones de dólares a causas educativas, culturales y de salud.

EVG