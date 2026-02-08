Super Bowl LX; ¿Quién es Jody Allen, dueña de los Seattle Seahawks de la NFL?

La empresaria estadounidense Jody Allen, de 67 años de edad, es dueña de los Seattle Seahawks, que este 8 de febrero enfrentan a los New England Patriots en el Super Bowl LX de la NFL. Es hermana del ya fallecido Paul Allen, cofundador de Microsoft que en 1997 adquirió a la franquicia de Washington.

Jody Allen asumió la gestión como fideicomisaria del patrimonio en el 2018, año en el que murió Paul Allen, manteniendo la propiedad del equipo de futbol americano bajo el Paul G. Allen Trust, entidad establecida en 1993 para gestionar la inmensa fortuna, inversiones y actividades filantrópicas del cofundador de Microsoft.

Seahawks owner Jody Allen has been essential in Seattle’s run back to the Super Bowl.



She hasn’t merely maintained a stable franchise, writes @JerryBrewer. She has put it back on the cutting edge of the most competitive league in sports. @Seahawks pic.twitter.com/F4JW6AiIXV — The Athletic NFL (@TheAthleticNFL) February 4, 2026

La experiencia de Jody Allen, dueña de los Seattle Seahawks

La también filántropa y empresaria Jody Allen se desempeñó como directora ejecutiva de su Vulcan Inc., empresa de gestión de proyectos e inversiones desde la fundación de la misma en 1986 hasta el 2015.

Una de las decisiones más importantes de la también presidenta de los Portland Trail Blazers de la NBA ocurrió en el 2023, cuando prescindió de Pete Carroll, quien desde el 2010 era entrenador en jefe de los Halcones Marinos.

La salida de Pete Carroll llevó a John Schneider, director general de la franquicia a un papel más destacado en la misma al, emparejarlo con Mike Macdonald, el coach del equipo desde el 2023.

Mike Macdonald guió en la Temporada 2025 de la NFL a los Seattle Seahawks a su primer Super Bowl en poco más de una década, pues no llegaba desde la campaña del 2014 y en aquella ocasión su rival por el trofeo Vince Lombardi también fueron los New England Patriots.

Otros cargos de Jody Allen, dueña de los Seattle Seahawks

Jody Allen no solamente es dueña de los Seattle Seahawks de la NFL y presidente de los Portland Trail Blazers de la NBA, pues también es cofundadora, presidenta de la junta directiva y presidenta de Allen Family Philanthropies.

De igual manera, la propietaria de los Halcones Marinos es presidenta de la junta directiva del Fondo para la Ciencia y la Tecnología, fundación centrada en la biociencia, el medio ambiente y en el uso de la inteligencia artificial para el bien común.

De igual forma es directora fundadora de MoPOP, el aclamado museo de cultura popular de Seattle, así como la mayor autoridad en Vale Group, empresa que cofundó con su hermano Paul Allen en 1986.

EVG