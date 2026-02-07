NFL: ¿Cuántos Super Bowls han ganado los Seattle Seahawks en toda su historia?

Este domingo los Seattle Seahawks tienen una cita con la historia, pues juegan el cuarto Super Bowl de toda su existencia. El rival son los New England Patriots, que no hay duda que son una franquicia más grande por el número de campeonatos que tienen en sus vitrinas, pero que no son los favoritos.

Los Seahawks quieren un nuevo campeonato y emparejar su marca en el juego final de la NFL, porque tienen uno solo ganado y dos derrotas. Uno de esos descalabros curiosamente fue ante los Patriots, que por su lado, llegan con 11 apariciones en el Super Bowl.

¿Cuántos Super Bowls han ganado los Seattle Seahawks?

Los Seattle Seahawks solo han ganado un Super Bowl en toda su historia. La edición XLVIII, el 2 de febrero de 2014, con una paliza de 43-8 a los Denver Broncos. Fue una gran campaña para los de Seattle, con la irrupción de Russell Wilson como mariscal de campo estrella de la liga, con un Marshawn Lynch en su prime y con Malcolm Smith como el MVP.

Todos los Super Bowl que han jugado los Seahawks

Super Bowl XL (2006)-Derrota 21-10 ante los Pittsburgh Steelers

Super Bowl XLVIII (2014)-Victoria 43-8 a los Denver Broncos

Super Bowl XLIX (2015)-Derrota 28-24 frente a los New England Patriots

Sam Darnold, la esperanza de Seattle en el Super Bowl

Sam Darnold, actual quarterback de los Seattle Seahawks, habría tocado fondo en el 2023 al llegar a los San Francisco 49ers después de no haber cumplido las expectativas con los New York Jets y los Carolina Panthers, pero este domingo 8 de febrero tiene la gran oportunidad de guiar a los Halcones Marinos a la consecución de su segundo Super Bowl en la historia. Enfrente están Drake Maye y los New England Patriots.

El mariscal de campo originario de Dana Point, California, solamente comenzó un duelo con los 49ers y lanzó apenas 46 pases. Era un suplente que generaba poco interés en el resto de las franquicias, y al año siguiente (2024) se fue a las filas de los Minnesota Vikings, con los que ganó 14 cotejos como titular antes de una estrepitosa derrota por 27-9 a manos de Los Angeles Rams en la ronda de comodines.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks

El partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se jugará este domingo, 8 de febrero del 2026, en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. La patada de salida será en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en Azteca 7, ESPN y Fox Sports.

