Glenda Inzunza y el equipo de natación artística se preparan para los Juegos Centroamericanos 2026

Inicia el 2026 y todos los atletas mexicanos tienen en su mente los Juegos Centroamericanos y del Caribe; Glenda Inzunza es una de las deportistas que inicia su preparación, junto a su equipo, de cara a este torneo.

“Nos sentimos bastante bien, siento que el avance que hemos tenido este mes ha sido muy grande, que nos da la tranquilidad y confianza de saber que vamos a seguir avanzando. “No se siente un equipo estancado, se siente un equipo que sigue evolucionando, y eso es algo positivo. Entonces, este año, la verdad, yo creo que nos va a ir muy bien, siento en mi corazón que va a ser un buen año para nosotras, y pues para todo el deporte mexicano, que ya están empezando a llegar más compañeros al CNAR, se ve que es año de Juegos Centroamericanos y que México va con todo”, comentó Glenda Inzunza.

Este es el calendario del equipo mexicano de natación artística previo a los JCC

Antes de llegar a los Juegos Centroamericanos, el equipo mexicano de natación artística tiene que pelear su boleto para la competencia en Santo Domingo, así que ya tienen su calendario definido antes del gran torneo en este 2026.

“Ya tenemos definido qué queremos hacer; después de Colombia nos gustaría ir a París, después de París tenemos en Chile el clasificatorio a Juegos Centroamericanos, porque todavía no estamos clasificadas, entonces después de París tenemos el clasificatorio en Chile; también la idea es ir a Pontevedra y a Canadá”, comentó la atleta mexicana.

Por otro lado, Glenda Inzunza reveló que “de momento en nuestro plan Xi’an no lo tenemos contemplado, porque la verdad es un viaje pesado; más que nada el viaje es lo que puede ser muy tedioso para nosotras. La competencia que tuvimos el año pasado estuvo increíble, la alberca preciosa, pero sí es un viaje muy pesado, entonces de momento Xi’an no lo tenemos contemplado”.

Glenda Inzunza revela algunos detalles de la rutina del equipo mexicano

Durante la conferencia de prensa que dio Glenda Inzunza para hablar sobre lo que viene para el equipo mexicano de natación artística en este 2026, la atleta mexicana dio algunos detalles de la rutina que están preparando para su primera competencia.

“Ahorita le apostamos a una música muy rápida, muy alegre, tratamos de que la rutina sea muy dinámica, queremos que se vea rápida, que se vea diferente; los movimientos que estamos metiendo también creo que son distintos a los que solemos manejar, entonces, pues también a ver qué tanto gusta”, explicó Glenda Inzunza.

De igual forma, dijo que “la verdad siento que le va a ir muy bien a la rutina; es una rutina que llama la atención simplemente por escuchar la música. No he escuchado una música como del estilo que yo recuerde hasta el momento, entonces siento que va a llamar la atención la música, y pues sí, la rutina está muy dinámica y muy padre”.

