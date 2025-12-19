¡INSÓLITO! Donald Trump anuncia los “Patriot Games” y lanza advertencia a los atletas transgénero (VIDEO)

Donald Trump continúa apoyando el deporte en Estados Unidos y el presidente del país vecino anunció los “Patriot Games” para el 2026, un evento que se llevará a cabo en otoño del siguiente año, aunque el mandatario estadounidense mandó una advertencia para los atletas transgénero.

Esta competencia deportiva reunirá a los mejores atletas de preparatoria, un hombre y una mujer de cada estado del territorio estadounidense, esto en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, bajo el lema “Freedom 250”.

Sin embargo, lo que generó controversia en el diálogo de Donald Trump fue que al final del video, el cual fue publicado en las redes sociales, el presidente de Estados Unidos manda una advertencia a los atletas transgénero, diciéndoles que no permitirá que participen en categorías femeniles de este certamen.

President Donald Trump announced plans for a Patriot Games between the states to mark America's 250th anniversary next year, a move that has been likened to the Hunger Games online. pic.twitter.com/ouq0s28iUR — The Independent (@Independent) December 18, 2025

La afición compara los “Patriot Games” con la película Los Juegos del Hambre

Después de que el presidente Donald Trump anunciara la primera edición de los “Patriot Games”, la gente comenzó a comparar este torneo deportivo que se llevará a cabo en otoño del siguiente año con la saga de los Juegos del Hambre.

Cabe recalcar que esta comparación viene porque el mandatario estadounidense comentó que solo asistirán un hombre y una mujer por cada estado del territorio vecino, al igual que ocurre en las películas de los Juegos del Hambre, donde eligen a dos personas de diferente género para asistir a este evento.

Los comentarios de los aficionados fueron variados, pero todos haciendo referencia a la película que protagoniza Jennifer Lawrence, “Preparando el terreno para Hunger Games o qué hace”, “Y que la suerte esté siempre de su lado”, “Hay toda una saga que explica por qué no saldrá bien”, “¿Presidente Snow, eres tú?”.

Podemos hablar de que Donald Trump va a hacer los juegos del hambre!😨



Y es que, debido a los 250 años de EEUU, Trump va a organizar lo que llamó “Patriot Games”, competencia que consiste en una serie de deportes separados por género. Para ello, reclutará a una chica y un chico+ pic.twitter.com/sD9sDMZjGZ — juli🔮 (@cronopiatw) December 19, 2025

Estados Unidos recibirá al Mundial y después los “Patriot Games”

Estados Unidos se prepara para un 2026 lleno de deportes, pues al inicio del año tendrán el comienzo de una nueva temporada de la MLS, donde el Inter Miami será el equipo a vencer y buscarán el bicampeonato en el torneo local.

Aunque a mediados de año se convertirán en la sede más grande del Mundial 2026, pues entre los tres países de Centroamérica, Estados Unidos será el país que más partidos albergue del torneo organizado por la FIFA.

Después de la Copa del Mundo, los atletas de cada estado se prepararán para asistir a los “Patriot Games”, evento para celebrar los 250 años de la Independencia de Estados Unidos.

DCO