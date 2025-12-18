Renombran el Centro Kennedy como Centro Trump-Kennedy; el presidente de EU se dice ‘sorprendido’ por la decisión

La junta elegida por el presidente Donald Trump votó este jueves para renombrar el principal centro de artes escénicas de Washington como el Trump Kennedy Center, según informó la Casa Blanca, en una medida que enfureció a los demócratas, que afirmaron que la junta había excedido su autoridad legal.

El Congreso nombró el centro en honor al presidente John F. Kennedy en 1964, tras su asesinato. Donald A. Ritchie, que fue historiador del Senado de 2009 a 2015, dijo que, dado que el Congreso había nombrado primero el centro, correspondería al Congreso “enmendar la ley”.

Ritchie dijo que, aunque Trump y otros pueden “referirse informalmente” al centro con otro nombre, no podían hacerlo de una manera “que (legalmente) se mantuviera”.

Pero la junta no esperó a que se desarrollara ese debate, cambiando inmediatamente la imagen de su página web para reflejar el nuevo nombre.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas que se necesitaba acción legislativa, “y lo vamos a dejar claro”. El demócrata neoyorquino es miembro ex officio de la junta debido a su posición en el Congreso.

Trump lleva tiempo insinuando el cambio de nombre

“La Junta de Síndicos del Kennedy Center votó hoy por unanimidad para nombrar a la institución Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”, dijo Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas de la institución.

Dijo que la votación reconoció que Trump salvó al centro de la “ruina financiera y la destrucción física”, un par de afirmaciones negadas por la dirección destituida del recinto.

“El nuevo Trump Kennedy Center refleja el apoyo bipartidista inequívoco al centro cultural de Estados Unidos para las generaciones venideras”, dijo Daravi.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció la votación en redes sociales, atribuyéndola al “trabajo increíble” que Trump ha realizado en el centro desde que regresó al cargo en enero.

Trump, un republicano que es presidente de la junta, dijo en la Casa Blanca que estaba “sorprendido” y “honrado” por la votación.

“La junta es una junta muy distinguida, la gente más destacada del país, y me sorprendió y me sentí honrado”, dijo.

Trump ya se había estado refiriendo al centro como el “Trump Kennedy Center”. Preguntado el 7 de diciembre, mientras caminaba por la alfombra roja del programa de Honores del Kennedy Center, Trump dijo que tal decisión correspondería a la junta.

A principios de este mes, habló de un “gran evento” que tendría lugar en el “Trump Kennedy Center” antes de decir, “disculpen, en el Kennedy Center”, mientras su público se reía. Se refería al sorteo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que participó.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibe el premio de la paz de la FIFA por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino ı Foto: AP

El cambio de nombre no está bien sentado a algunos miembros de la familia Kennedy.

Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy, dijo que es “incomprensible” que Trump haya intentado añadir su nombre al memorial de su tío y que es “más que absurdo” que él considere aceptable hacerlo. “No lo es”, dijo en una publicación en redes sociales.

Shriver dijo que Kennedy fue un presidente que llevó las artes a la Casa Blanca y especuló que Trump podría intentar renombrar el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York o cualquiera de los otros memoriales a los presidentes en Washington.

A principios de este año, Trump renovó el Jardín de Rosas de la era Kennedy en la Casa Blanca para reemplazar el césped con adoquines.

En su propia publicación en la plataforma social X, el hermano de Shriver, Tim Shriver, calificó el cambio de nombre de “insulto a un gran presidente”.

Otro miembro de la familia Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., que es primo de los Shriver, forma parte del gabinete de Trump como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.