Trump defiende imposición de aranceles; ayudan al crecimiento de la economía en Estados Unidos, dice

Al afirmar que Estados Unidos “está más fuerte que nunca”, Donald Trump hizo un balance de los primeros 11 meses de su segunda administración y defendió su política arancelaria.

“Mi palabra favorita”, dijo sobre “aranceles”, los gravámenes que ha impuesto a varios productos extranjeros de China, Canadá, México y otros socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo.

De cara a las elecciones intermedias de 2026, el presidente republicano se dirigió a estadunidenses en un mensaje en el que, dijo, en casi un año ha estado arreglando el “desastre” que heredó de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

“Hemos logrado más de lo que cualquiera hubiera imaginado”, afirmó, para luego criticar la administración de Biden por, entre otras cosas, su política de fronteras abiertas y la inflación.

“En pocos meses pasamos de lo peor a lo mejor”, aseguró, al poner como ejemplo el combate a cárteles del narcotráfico y al defender los ataques a embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental que han dejado más de 90 personas muertas y por los que, según él, ha bajado en 94 por ciento el ingreso de drogas por mar a Estados Unidos.

cehr