EU mata a 4 personas más en nuevo ataque contra ‘narcolancha’; suman 99 muertos

El Ejército de Estados Unidos mató a otras 4 personas en un nuevo ataque a una embarcación en aguas del Pacífico oriental. Así, la cifra de muertos por este tipo de bombardeos roza el centenar.

“Cuatro narcoterroristas hombres han muerto y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido", informó el Mando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de la red social X.

Estados Unidos justificó el ataque afirmando que la embarcación “transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico“.

Además, indicó que el ataque, que forma parte de una ofensiva militar estadounidense de gran escala que busca desmantelar redes de narcotráfico en América Latina, fue ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Van más de 20 ataques a ‘narcolancha’

El bombardeo de este 17 de diciembre del 2025 es el número 24 que se realiza contra las ‘narcolanchas’, desde que se anunció el inicio de las operaciones el pasado 2 de septiembre del 2025.

De esta forma, ya suman 25 lanchas destruidas desde que se comenzó con la ofensiva contra el Cártel de los Soles, que presuntamente es liderado por Nicolás maduro, presidente de Venezuela.

Estados Unidos también designó al grupo criminal antes nombrado como terrorista tras una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

Operación ‘Lanza del Sur’ busca combatir al narco

Dicha operación fue nombrada como ‘Lanza del Sur’, que incluye patrullajes, entrenamiento de fuerzas terrestres en Panamá y ataques contra lanchas presuntamente narco en el Pacífico.

Las Fuerzas Armadas realizaron el anuncio poco antes de que el presidente Donald Trump se dirija a la nación y en medio de la escalada de tensiones por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe en los que suman ya 99 personas de acuerdo al último recuento de víctimas.

