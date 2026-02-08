¡INSÓLITO! Donald Trump elige a su favorito en el Super Bowl LX y desata la polémica en redes (VIDEO)

Llegó el día que todos los aficionados de la NFL estaban esperando, el Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, un partido al que el presidente de los Estados Unidos no asistió, pero en redes sociales reveló a su favorito para llevarse el Vince Lombardi.

En el video que publicó la Casa Blanca en su cuenta de X, se puede ver a Donald Trump hablando sobre el Super Bowl, los dos mariscales de campo que se van a enfrentar en la cancha del Levi’s Stadium, pero antes de que el presidente de los Estados Unidos dé su favorito, el video llega a su fin con una pantalla negra.

IT’S GAMEDAY, PATRIOTS



President Trump’s pick to win Super Bowl LX is… 👀 pic.twitter.com/YeVMkWJsyl — The White House (@WhiteHouse) February 8, 2026

¿Por qué Donald Trump no asistió al Super Bowl LX en San Francisco?

La NFL reveló que Green Day estaría al inicio del Super Bowl, mientras que Bad Bunny fue el elegido para poner el ritmo en el show de medio tiempo del partido más importante de la NFL, algo que no le pareció al presidente de los Estados Unidos.

Esa fue la razón por la que Donald Trump tomó la decisión de no viajar a San Francisco para presenciar en vivo el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, así que lo disfrutará desde la Casa Blanca, sin saber quién es su favorito.

Por su parte, Bad Bunny, se espera que tenga un show completamente latino, esto por lo que ocurrió en la ceremonia de los Grammys cuando el artista puertorriqueño habló sobre el ICE y los temas de los inmigrantes en el país vecino.

🏈 Super Bowl audience receive a football-shaped necklace with Bad Bunny’s name. #SuperBowl pic.twitter.com/nTNq1kMHdU — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 8, 2026

La NFL celebra 60 años de existencia del Super Bowl

Fue en 1967 cuando la NFL implementó el famoso y ya conocido Super Bowl, un partido que enfrenta al campeón de la Conferencia Nacional contra el monarca de la Americana para definir al mejor equipo de toda la liga.

Este 2026, la liga más importante de futbol americano está celebrando 60 años de existencia de este partido y el Levi’s Stadium fue el recinto elegido para albergar este encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Antes de que se implementara el Super Bowl, la temporada de la NFL terminaba con las finales de conferencia; es por eso que hay más temporadas de la liga que ediciones del Super Bowl.

